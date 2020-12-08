11月至今，屢次提到集團年度作帳行情會是今年底前的重頭戲，並且集團股輪動不會僅限於少數集團。果然隨著加權指數一路上攻至14300點之上，集團股成為盤面大熱門，不僅一路看好的台積電集團、華新集團、國巨集團、聯電集團、聯發科集團、中美晶集團、華立長華集團、漢民集團、錸德集團等旗下個股持續上攻，漲勢更蔓延至更多電子集團，如明基友達集團旗下的友達、佳世達、明基材、明泰、達方、達運等；金仁寶集團旗下的金寶、仁寶、智易、康舒等；鴻海集團的鴻海、鴻準、榮創、建漢、京鼎、群創、天鈺等，當中又以具漲價題材的半導體與面板相關族群備受資金青睞。

台股這一波的強攻，初步原因在11月下旬已提過，這是全球低利率環境持續，過多的資金尋求各項投資管道，最終流向股市的結果。與其投資實體經濟，購地設廠拚研發等，不如直接在股市中找一間可信賴的公司進行股權投資，資金運用會更有效率，這正是許多返台資金的心態。

至於這些資金會找什麼公司的股權來投資？當然是在台灣成立多年，已經具有一定規模的集團股優先，不僅熟悉度夠，並且容易搭上熱門題材。如之前談到台灣最具全球競爭力的產業正是半導體產業，繼先前看好的二線晶圓代工獲得資金認同，股價大漲後，近期隨著記憶體大廠美光宣布調高本季財測，並對明年DRAM銷售釋出樂觀展望下，記憶體族群如華邦電、晶豪科、南亞科等紛紛轉強，後續如記憶體模組及封測等個股也要留意。

此外，預估今年全台的移轉棟數可望站上32萬棟，創下六年新高量，讓行政院近日特別關心房市議題，提出「紅、登、稅、貸、宅」五點健全房市措施，並推動實價登錄2.0修法等，強調房屋不應該被作為商品炒作，應該作為居住設施，對於打炒房的動作明顯升溫。

過去投資人認為實體經濟效益有限，與其投資擴廠或買進股票，不如把資金擺在房地產等的情況也可能出現轉變；後續要觀察資金是否會出現「由房入股」效應，一旦該效應成真，則台股有機會上攻二萬點，投資人務必好好把握。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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(中時新聞網)