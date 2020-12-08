針對港府11月取消4名泛民派議員資格，繼而引發全體泛民派議員總辭，川普政府對大陸涉港官員祭出新一輪制裁，包括全國人大常委會副委員長蔡達峰等14名大陸全國人大代表。

大陸外交部發言人華春瑩7日表示，沒有國家會對公職人員違背誓言、背叛國家的行徑視而不見，美國國會和英國下議院也曾分別有20多名和50多名議員因違反議會規則、持雙重國籍或叛國而被取消資格，美方在此問題上對中方的無端指摘，充分暴露其雙重標準。她敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，如美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。

香港01報導，美國財政部網站12月7日公布，被制裁人士除蔡達峰，還包括全國人大常委會副委員長曹建明、全國人大常委會副委員長陳竺、全國人大常委會副委員長白瑪赤林、全國人大常委會副委員長丁仲禮、全國人大常委會副委員長，民建中央主席郝明金、全國人大常委會副委員長艾力更・依明巴海、吉炳軒、全國人大常委會副委員長吉炳軒等。

(中時 )