民進黨政府8月底拍板開放含萊克多巴胺美豬及30個月齡以上美牛，引起國人反感，民調滿意度也出現下滑趨勢，台灣民眾黨就點名總統蔡英文、行政院長蘇貞昌在內等7人，為挺萊豬昨是今非的金句，「萊豬進了，就知道誰在耍嘴皮子」。

民進黨挺萊豬有多荒謬？7大「台灣價值金句」，被台灣民眾黨嗆爆。(圖/翻攝自 台灣民眾黨臉書)

台灣民眾黨7日在臉書以「海水退了，就知道誰沒穿褲子 ; 萊豬進了，就知道誰在耍嘴皮子」為題，PO文痛批民進黨政府。民眾黨表示，一場萊豬進口，不但讓大家看到藍綠立場對調的荒謬，更讓人看到為求官位「兩套標準的政客思維」。

民眾黨指出，萊豬議題延燒好幾個月，看不見民進黨嘗試說服民眾、與民溝通的姿態，也看不見源頭管理、明白標示的配套措施，能夠看見的，只有一句又一句與過去的自己立場全然不同的政治言語。

台灣民眾黨臉書。(圖/翻攝自 臉書)

台灣民眾黨臉書。(圖/翻攝自 臉書)

文章提到，2009年的蔡英文女士曾說：「拒絕瘦肉精，政府做不來就下台。」到2020年的蔡英文總統卻說：「讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要吃。」顯見民進黨立場不同後也無心說服人民的心態。

台灣民眾黨臉書。(圖/翻攝自 臉書)

而2006年蘇貞昌任行政院院長，公告禁止萊克多巴胺等四類瘦肉精，但到了2020年的蘇院長，不僅無意說服人民，反而用「開放萊豬，中央、地方應該同步一條心，這樣才不會亂」的心態要求地方配合，與其子弟兵一起拉牛救豬，拉民間替自己背書，卻引發一波又一波的大反彈。

台灣民眾黨臉書。(圖/翻攝自 臉書)

至於是否應該標示含有瘦肉精，蘇貞昌院長則說：「台灣人很會的啦，一吃下去就知道」，但陳時中部長明明才說，「沒有標示，確實沒有辦法辨識加工品是否有萊劑。」，行政院要不要自己先把立場喬好再來欺騙社會大眾。

台灣民眾黨臉書。(圖/翻攝自 臉書)

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民眾黨強調，民進黨政府上到蔡英文總統，下至各級官員、委員，包含衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、立委邱議瑩乃至高雄市議員黃明太，針對萊豬進口議題也都分別發表了不同的荒謬言論，可說是一系列的「台灣價值語錄」。也請民進黨「不要再用開放萊豬換取國際地位」這樣的術語來欺騙社會大眾。謙卑地面對民意，落實「源頭管理 明白標示」，讓人民有最卑微選擇的權力。

台灣民眾黨臉書。(圖/翻攝自 臉書)

海水退了，就知道誰沒穿褲子 ;... 由台灣民眾黨發佈於 2020年12月7日 星期一

(中時新聞網)