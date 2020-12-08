人氣網美夏筠婷擁有甜美臉蛋、E罩杯火辣身材，在IG吸引超過41萬名粉絲追蹤，而她還自創品牌，多了一個CEO身分，近日她在IG曬岀泳裝辣照，深V一路開到肚臍，傲人上圍幾乎快掉岀，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

照片中，夏筠婷穿著連身白色泳裝，外面再搭配要穿不穿的浴袍，更增添幾分誘惑感，而泳裝胸前的深V設計，讓一對雪白豪乳呼之欲出，還微露東西半球，形成「UU字體」的形狀，超深事業線也一覽無遺，火辣程度破表。

夏筠婷深V開到一路開到胸下，相當火辣。（圖／翻攝自IG）

夏筠婷一PO美照，立刻吸引大批粉絲激動留言「辣到不行」、「我的焦點視線離不開」、「真的是深不可測」、「太犯規了啦，怎麼可以又辣又可愛」、「太兇了」。

夏筠婷5年前就曾因為一張與野馬跑車的合照一夕爆紅，出身書香世家的她，從小精通書法、鋼琴，英文也非常流利，曾擔任過英文接待和展場車模，而去年又因為穿著快蹦岀北半球的套裝逛百貨公司，而被網友神岀真實身分，引發一陣熱議。

(中時新聞網)