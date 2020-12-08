《共同社》7日引述多名日本官員內線，有鑒於大陸與日本因釣魚臺群島而關係持續緊張，共軍更在東海動作頻頻，東京已基本敲定將陸上自衛隊的12式陸基反艦飛彈的射程延長，並大幅調漲相關研發費，未來將部署於沖繩縣的宮古島駐地，以強化琉球群島的防衛能量。

報導中指出，日政府有意改良12式陸基反艦飛彈，使其射程由現有的100多公里增長為2倍；《產經新聞》則報導，12式陸基反艦飛彈射程為200公里，提升後則為400公里。如此，該款飛彈射程將涵蓋宮古海峽全域(宮古海峽寬度290公里)。

陸自12式陸基反艦飛彈於富士總火亮相。

此外，原本延長射程已在2021年度預算案中，編列27億日圓(約新臺幣7.48億元)；不過日方擬將研發經費大幅調漲為330億日圓(約新臺幣91.5億元)，反映日方急於求成與勢在必行的決心。

至於改良完成的12式陸基反艦飛彈，防衛省初部腹案為交由2020年3月部署至陸自宮古島駐地的反艦飛彈部隊使用，以因應在宮古海峽兩側頻頻出沒的共軍艦隊。

《產經新聞》先前曾報導，除鹿兒島縣奄美大島外，沖繩縣宮古島、石垣島也將陸續配備12式陸基反艦飛彈發射車，以進一步掌控與嚇阻共軍自宮古海峽進出。

事實上，2020年4月，共軍航艦「遼寧號」等6艘艦艇穿越沖繩本島與宮古島之間海域，讓日方對共軍在東海的活動更為憂心。在釣魚台群島附近，大陸海警船艦活動頗為活躍；同年10月11日至13日，更創下自日片面將釣魚台國有化以來，陸方船隻連續停留最長之時間紀錄。這些都讓日方將12式陸基反艦飛彈射程延長的迫切性加深。

報導表示，日本將此次改良定為位獲得從敵方威脅範為外攻擊對手的「防區外能力」。不過，在野黨也憂心，「防區外能力」的取得，等於為日本在對方領土內攔截射向日本彈道飛彈的「對敵基地攻擊能力」鋪路，進而引發軍備競賽與關係嚴重惡化的問題。

(中時新聞網)