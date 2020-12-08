大陸近日宣布對澳大利亞7項商品進行反傾銷措施，導致澳大利亞全國驚慌失措，其中葡萄酒產業幾乎陷入絕望，澳總理莫里森對大陸言論聲調雖開始放軟，但仍為顧全面子糾集19個盟友揚言挺澳洲葡萄酒。澳方的動作其實適得其反，勢將更加堅定北京踩住澳方軟肋絕不放鬆的決心。澳洲葡萄酒產業經此一役，往日榮景將一去不復返，就算訴諸世界貿易組織(WTO)或是新簽訂的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，數年內都不可能會有轉寰。

全球葡萄酒業長期以來被歐洲的法國、西班牙與義大利所主宰，近數十年來其他生產葡萄酒國家例如澳洲、美國與中南美洲的阿根廷、智利等國則被稱為「新世界」葡萄酒，在通路與價格上一直難以與歐洲匹敵。在中國大陸經濟快速起飛後，國內消費能力大增，澳洲葡萄酒藉此一飛衝天，以短短十多年的時間擊敗法國，於2019年成為大陸進口葡萄酒最大的來源國。去年大陸進口澳洲葡萄酒金額達61億人民幣(約9.5億美元)，總金額已超過法國葡萄酒，佔了大陸進口葡萄酒總額約1/3。而澳洲出口葡萄酒則有4成銷往大陸，這意味著一旦大陸葡萄酒貿易中斷，會有大量的酒商與農場倒閉。

大陸是在今年8月對澳洲葡萄酒實施反傾銷調查，原本外界預期與其他商品一樣只是警告作用，澳洲商業界對此亦心存觀望。但是在整個國際政治氣氛的劇烈轉變下，澳洲政界緊跟美國川普政府抗中政策，今年以來特別積極表態呼應美國印太政策，在美國抗中政策上衝到最前端，以彰顯澳洲在國際政治上的重要性。澳洲諸多激烈的言論引起大陸官方與民間的反感，決定給予制裁。

誠如大陸所說，兩國貿易不是施捨，而是互補互利的行為，貿易制裁經常會以傷及自身產業為代價。不過，有部份貿易會成為例外，其中包括非民生必需的終端消費品，以及與自身產業鏈無依賴關係的商品，葡萄酒就是很明顯的例子。大陸對澳洲葡萄酒制裁後，法國酒商立即摩拳擦掌準備奪走澳洲留下的空間，連總統馬克宏都打算親自出馬搶回這些年失去的大陸市場。相較於礦砂、大麥、小麥等工業原料，轉換進口國可能意味著要負擔更多成本，唯獨葡萄酒幾乎沒有這方面的顧慮。目前澳洲葡萄酒業已預期，其葡萄酒價格將因失去大陸市場而下跌28%，銷售量也會慘跌3成以上，近期將面臨十多年來最嚴重的葡萄酒業災難。

立法院長游錫堃表示，要以立法院公款購入200瓶澳洲葡萄酒來「力挺澳洲」，此舉遭到網民狂酸「像在打發叫化子」。（圖／游錫堃臉書）

在面對中方的制裁，澳總理莫里森明知不會有效果，還是對大陸的放緩了言辭，為向國內酒業交代，他很快地召集19個關係良好國家超過200名議員組成「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），發起「全球購買澳洲葡萄酒運動」，就看一些各國政要端著酒杯對著攝影機呼籲支持澳洲葡萄酒，聲稱力挺澳洲葡萄酒，表面上政府努力解決問題，但效果如何大家心知肚明。例如，美國白宮聲稱要在假日招待會上使用澳洲葡萄酒，台灣立法院長游錫堃也應景地主動表示，要以立法院公款購入200瓶澳洲葡萄酒來「力挺澳洲」，此舉遭到網民狂酸「根本是打發叫花子的行為」、「藉機搞公款吃喝才是真的」。

澳洲葡萄酒失去大陸市場後，業界估計未來會積極開發泰國、越南與英國市場，但從數量上來看，在這些國家大力推銷後的增加的業績預計能抵上所失去的大陸市場的10%。如果要挽回澳洲葡萄酒業，勢必與北京和解，而事已至此，已經不是言辭放軟就能辦到的。這次大陸踩住了澳洲軟肋，已經積累了不少民氣做為支撐，未來決不會輕易放手，以收殺雞儆猴之效。未來即便雙方關係逐漸改善，北京要撤除貿易障礙也會先從對自已最有利的項目如大麥、礦砂等先著手，要輪到葡萄酒解禁，恐怕不知是猴年馬月的事了。

(中時新聞網)