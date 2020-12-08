技高一籌！全國工科賽千名選手競逐，瑞工學子獲「5金手4優勝」空前佳績。（瑞工提供／吳康瑋新北傳真）

技高一籌！全國工科賽千名選手競逐，瑞工學子獲「5金手4優勝」空前佳績。（瑞工提供／吳康瑋新北傳真）

全國高中職一年一度的工業類科學生技藝競賽，於每年的11月下旬由教育部主辦、各縣市輪辦，今年在彰化縣的彰師附工辦理，今年的競賽計有143所學校、1080位選手報名、參加28個職種的競賽，角逐桂冠殊榮，每校每一職種限派一人參加，這是技術型高中最高榮譽、最高規格、有如奧林匹亞等級的重要比賽，因為攸關各校的榮譽及學生升學技優加分。

位於東北角的瑞芳高工，在今年109學年度全國高級中等學校工科技藝競賽中，再創巔峰，拿下「5金手、4優勝」的空前佳績，師生選手努力的付出，再度用專業技術為東北角發光，這次競賽獲獎的職種共有建築製圖、測量、機器人、建築、電腦軟體設計、應用設計及電腦修護等7個職類。

校方指出，瑞芳高工自民國23年創校以來，一直都是以「東北一工」的稱號享譽全國，學校在土木與建築類科方面表現突出，在資訊、電子與電機領域也是可圈可點，甚至在機械、電腦機械製圖類科方面，也都有長足的進步與表現值得嘉許。

其中，榮獲「建築製圖」金手獎的建築三洪珮瑄同學，他在就讀萬里國中階段就參加了「國中技藝班」，升上瑞芳高工之後當上了選手，暑假期間天天都來學校練習，因為家離學校比較遠，所以為了練習就選擇開始住宿，假日也都會通車來學校練習。

而洪珮瑄同學的親姐姐洪鈺淇同學，她在107年也參加「建築製圖」職類工科賽獲得優勝，現在是雲林科技大學營建工程系的學生，這對親姊妹就讀同一間萬里國小、同一間萬里國中、同一間瑞芳高工、同一個建築科，也都參加「建築製圖」技藝競賽，也都成績優異，這真的是非常難得的機緣與巧合，而她們都非常感謝劉若蘋主任與建築科老師們的栽培。

她們在萬里國中階段的陳玉桂校長，今天更是以特別來賓的身份親自來會場鼓勵這對優秀的姊妹花，感謝她們為母校爭光、更為萬里國中留下一個光彩輝煌的紀錄。

另外一組金手獎「測量」職種是由陳宇其同學與朱律學同學，陳宇其同學來自單親家庭、家境並不寬裕，他憑藉自己的努力爭取各項獎學金，而朱律學同學則出生在越南，小學之後才隨著母親到台灣生活，光是中文就花了很長一段時間才慢慢適應。

瑞工指出，他們兩位均在高一時就立志要當測量的選手，為了精進自己的技能，必須用最專注的態度面對每一次的訓練，不能因為簡單而忽略小細節，要用戰戰兢兢的態度來面對，並盡全力將最好的狀態表現出來，因為測量是兩人一組的比賽，與夥伴之間更要展現出最佳的團隊默契，將彼此的配合度提升至最高。

瑞工表示，能拿到金手獎的佳績，他們最要感謝的就是趙雅靜主任、翁明郎老師以及土木科（空間測繪科）的老師們，在訓練過程中老師除了不斷地教導新知、更要不斷地鼓勵他們，雖然不比別人聰明，但是只要不斷地練習，逐漸進步，有天總能與別人並駕齊驅，這段歷程更應證了「努力不一定會成功，但不努力那就一定不會成功」的道理。

瑞芳高工校長顏龍源表示，技職教育有豐富且多元的類群，能符合不同特質學生就讀的需求，培養學生實用技術與實務能力，與職場所需的技能接軌，希望學生們能充分了解自己的性向及興趣後，選擇合適的志願就讀，而瑞芳高工有著悠久的歷史傳統，以及豐富的儀器設備與師資，近年來更積極與產業鏈結及技專聯盟，為學子創造出更多有利的培養技能資源，更協助開辦國中技藝教育課程，透過本次全國技藝競賽的成果，更能驗證瑞芳高工在技藝教育方面的優異表現。

技藝競賽優勝名單：建築製圖金手獎第四名：建築三洪珮瑄同學（萬里國中畢業）、指導老師：劉若蘋主任；測量金手獎第四名：土木三陳宇其同學（金山高中國中部畢業）、朱律學同學（自強國中部畢業）、指導老師：趙雅靜主任、翁明郎老師；機器人金手獎第六名：資訊三李環宇同學（瑞芳國中畢業）、陳昀嶢同學（瑞芳國中畢業）、指導老師：陳政典主任、林建平老師；建築優勝第五名：建築三鄭鈺曦同學（基隆市銘傳國中畢業）、指導老師：黃弘毅老師；電腦軟體設計優勝：資訊三陳哲軒同學（秀峰高中國中部畢業）、指導老師：陳思亮主任；應用設計優勝：室設三陳虹螢同學（平溪國中畢業）、指導老師：曾尹君主任；電腦修護優勝：資訊三 謝秉勳同學（瑞芳國中畢業）、指導老師：張文憲老師。

(中時 )