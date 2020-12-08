全國技藝競賽二信高中之學生全壘打均抱回獎項，累計共2金手5優勝，其中，林芸均、吳孟容更取得全國前2佳績肯定 。（二信提供／吳康瑋基隆傳真）

全國技藝競賽二信高中之學生全壘打均抱回獎項，累計共2金手5優勝，其中，林芸均、吳孟容更取得全國前2佳績肯定 。（二信提供／吳康瑋基隆傳真）

全國中學生技藝競賽落幕，二信高中今年表現再展亮點，除了參賽學生全數獲獎，抱回「2金手5優勝」的好成績外，該校電機科吳孟容及資處科林芸均分別在工業類電腦修護及商業類文書處理雙雙拿到全國第二名佳績，並取得技優保送大學的資格，以及出國見習的機會，消息傳回師生都同感驕傲。

二信高中指出，今年參加全國技藝競賽，除了電腦維修及文書處理榮獲金手獎外，廣設科李宜縉、陳詩漢、曹惟智、資處科徐柏揚、商經科陳翊翔，也分別獲得商業廣告、網頁設計、電腦繪圖、程式設計及商業簡報5個類別優勝，全部參賽者都抱回獎項，表現極為出色。

二信透露，榮登工業類電腦維修金手獎第二名的吳孟容，是該校國中部直升電機科，國中時期就加入創意研究社，對各種組裝很有興趣，也接觸了Arduino，培養出喜歡思考動手實作的習慣，很早就定下志向要往電資領域發展，一上高中立馬投入各項創意競賽，曾經拿到俄羅斯阿基米德國際發明展金牌，考取ICT 國際證照及工業電子國家證照，他表示，及早定向選對環境是他這次拿到金手獎第二名的最大關鍵。

另外，勇奪商業類文書處理金手獎第二名的林芸均，國中時期就讀基隆市建德國中，個性隨緣隨性，教育會考22.8分，對自己選擇哪所學校並無定見，因此配合國中學校安排，參加了不少技高的職涯試探活動，每到一個學校回家就跟媽媽分享，最後一間二信高中體驗的是該校資處科，當天回家立即跟媽媽說：「我要讀二信資處科」。

林芸均指出，回想三年前來到二信高中職涯試探，學校熱情招呼，中午還提供學校的便當，當天我把便當吃光光，覺得學校的便當美味，加上試探過程中感受到程式設計無所不能，尤其Alpha Go電腦打敗世界棋王的案例深深烙印在她的腦海中，雖然媽媽當時有些遲疑，但她先說服擔任電腦系統工程師的爸爸，加上自己的堅持終於進入了二信高中資處科，踏出正確第一步才能一路走來有今天的成果。

林芸均的導師表示，她喜歡學校的便當，每天食慾很好午餐正常，加上媽媽要求晚上要早睡，吃飽睡好因此隨時充滿活力，上課反應敏捷，對社團活動、服務學習及競賽等都積極參與，本身又喜歡閱讀「閒書」，不僅擔任班聯會文書幹部，在最近全國小論文寫作比賽也拿到特優，高三模擬考也擠進全國第四名，可說是一個會玩又會讀書的活力女孩。

二信高中表示，今年該校技藝競賽表現創歷年來的紀錄，兩位拿到金手獎第二名的吳孟容及林芸均都有一個「共同的特色」，就是充分利用學校資源，生活作息正常、充滿學習力，配合學校專業教師的指導，雖然培訓時間只有三個月，但是因為平日養成的紮實功力，加上滿滿的活力與學習力，在這次的競賽都拿到了好成績。

(中時 )