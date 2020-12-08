美國行政部門今天以破壞香港民主程序為由，宣布新一輪對中國官員的制裁，瞄準14位中國全國人大常委會副委員長。這些人士與直系親屬未來禁止入境，在美資產也將被凍結。

美國財政部今天公布新一輪制裁名單，14位中國全國人民代表大會常務委員會副委員長全部榜上有名，包含蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更依．明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、王東明、武維華及張春賢。

依據美方制裁措施，受制裁人士與其直系親屬未來將禁止入境美國，他們在美國或由美國他人持有或控制的資產，都將遭到凍結。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）透過聲明表示，北京不斷破壞香港民主程序，導致香港立法會名存實亡，淪為不再具有任何有意義反對派勢力的「橡皮圖章」，而中國全國人大常委會的行為就是破壞行徑之一。

蓬佩奧指出，中國全國人大常委會已實質上除去香港人民依據「中英聯合聲明」與「基本法」，選出民選代表的能力。此等行徑再次顯示出，北京完全不顧其在「中英聯合聲明」之下的國際承諾，這可是聯合國登記在案的文件。

香港特區政府上個月11日宣布，泛民主派4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌喪失議員資格，聲稱這是依據中國全國人大常委會通過的相關決議。泛民主派15名議員隨即宣布集體總辭，以表達抗議。

蓬佩奧表示，美國國務院今天對應為這類「無恥行徑」（brazen acts）負責的人士進行究責，制裁涉入制定、實施港區國安法的中國全國人大常委會14名副委員長。他說：「中國全國人大常委會無異議通過國安法，讓北京得以不斷使用該法扼殺異見，逮捕抗議北京壓迫政策的人士。」

蓬佩奧強調，今天措施彰顯出美方會持續與盟友夥伴合作，就北京損害香港自治的作為進行究責；「美方再次敦促北京，遵守國際承諾並傾聽已發聲譴責其作為的他國聲音。」（編輯：張佑之）10912xx

(中央社)