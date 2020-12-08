據印度與法國學者研究報告顯示，儘管昆蟲較一般肉類含有更高的蛋白質、較低的脂肪，且飼養成本低，生長速度卻很快；但現有食用昆蟲的農場管理不善，加上法規掛一漏萬，導致蟲蟲大軍逃出生天的可能性大增。其適應力強、生長速度快，讓牠們成為強大的「入侵者」，並造成生態危機與經濟損害。

《每日郵報》指出，目前全球約有於20億人口，吃著1000至2200種不同種類的蟲蟲。與市面上的各種家禽相比，蟲蟲的蛋白質與脂肪比更高，生長與繁殖也快，需要的資源也較少，碳足跡也低，讓牠有潛力成為未來食品市場的當紅炸子雞。

因此，市面上各種宣傳食用蟲子好處的文獻便紛紛出爐，如未來最棒的蛋白質、最營養的食品、減肥聖品，並打造價值高達2.97億英鎊(約新臺幣115.94億元)的吃蟲產業。這個數字到2024年恐再成長1至3倍。

但是，印度科學學院邦加羅爾分校的生態學家阿洛克邦(Alok Bang)，以及巴黎─薩克雷大學的生態學家柯錢普(Franck Courchamp)分別警告，這些飼養與出售的昆蟲往往為外來種，而引進這些昆蟲的區域與國家的入境法規卻不全，入境後的監測、管理與逃亡後處置規範，也極為缺乏。

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在法規規範不足下，物種的運輸、交易與飼養幾近不受管制，結合地區、國家的政策施行漏洞，一旦食用昆蟲逃亡等於新物種的入侵。

考量到昆蟲農場的年營業額動輒上百萬，能被飼養的蟲蟲往往又相當適合大數量放養，加上高生育率、飼養容易、巢穴要求較低、能適應氣候變化與波動、對資援的需求低，以及抵抗疾病的能力高，這些蟲蟲只要逃出一小部分，就足以在當地建立外來種的「新族群」。

逃出的外來種在與本土種的生存競爭中，往往成為勝利者，導致部分有滅絕危機的本土生物，其生死存亡間不容髮。此外，新來外來種的旺盛食慾與快速繁殖的特性，對當地農業經濟帶來沉重威脅。

例如，當初被當成「金寶螺」的福壽螺，引進時也是看上其高蛋白、低脂肪的食用價值；最後卻因肉質不佳而絕跡於美食菜單之上。失望之於的飼養戶隨意棄養，但福壽螺在臺灣幾乎沒有天敵，見青就吃，1年能產8000個卵，最終成為生態與農業浩劫，損失與防治經費破百億元。

《每日郵報》指出，目前全球排名前35名的食用昆蟲飼養企業，14家位於歐洲西北部，10家在美國。在歐盟，法規已限制引入新物種，卻對「意外逃亡」的情況缺乏規範。研究人員警告，飼養等相關法規不足，意味所飼養的物種隨時會被交易，形成「蟲蟲危機」黑洞。

(中時新聞網)