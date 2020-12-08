新冠肺炎疫情延燒，遠洋漁業受挫加劇，琉球區漁會總幹事蔡寶興早在數月前提出惡化看法，積極向中央喊話應把紓困補貼延長1年，但近日漁業署表示，應需視後續經費爭取情形，再評估辦理；對此，不少漁民表示失望。

蔡寶興指出，在疫情影響下，現有漁獲堆積如山又銷不出去，漁民出海一次就是賠一次，加上目前全球疫情加劇，遠洋漁業到明年也不會好轉，若政府不延長貸款免息的紓困政策，不僅漁民還貸壓力大，出借貸款動輒數十億的漁會負擔也很重。

為此，琉球區漁會積極建請漁業署要「延長德政」，唯有如此才會讓漁民有感，不料近日漁業署回文指出，應需視後續經費爭取情形，再評估辦理，對此，有漁民痛批「政府還是不知民間疾苦」。

漁民怒斥，政府到底知不知道現在的遠洋漁業有多艱辛，漁民不是不工作，而是無法工作，先別說漁獲賣不出去，是連出港都有問題，現因疫情關係根本請不到漁工，但政府卻不為所動，感覺就是要以經費不足為由搪塞、消極處理。

不過也有漁民樂觀其成，覺得先前政府表示紓困3.0是以經濟振興為主，沒有借貸再免息1年的規畫案，而今還有「評估空間」，希望別讓漁民失望。

(中時 )