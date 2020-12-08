今(8)日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。（圖取自氣象局網頁）

東北季風影響，今(8)日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。今日全台皆有機會下雨，氣象局今早針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報。今日北部依舊溼涼，低溫18度。

今日溫度方面，北部及東北部感受較濕涼，氣溫約18~20度，其他地區低溫約18至21度，因雲多、降雨，高溫較今日稍微下降，約24至27度。

紫外線方面，今日台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭線及連江縣為「低量級」，其他地區均為「中量級」。

空氣品質方面，今日中部以北地區擴散條件良好，空氣品質佳。南部地區位於下風處，污染物稍易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級，中部近山區短時間可能達普通等級，雲嘉南、馬祖及金門地區為「普通」等級，高屏空品區達「橘色提醒」等級。

今日東北季風及南方雲系影響，各地天氣較涼，台灣北部及東北部地區有雨，中部及東部地區有短暫雨，南部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，東北部及東部沿海地區並有長浪發生的機率，請注意。

(中時新聞網)