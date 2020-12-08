小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（26日）新聞重點。

【1】英國今開打疫苗 美後天審核

新冠疫情肆虐，施打疫苗也漸次在全球加速推進。除了中國大陸和俄羅斯已經先行施打疫苗外，英國今日起將施打第一波新冠疫苗，美國食品暨藥物管理局（FDA）也將在後天對2款疫苗做出關鍵決定，為遏制疫情瘋狂蔓延帶來曙光。確診數居全美之冠的加州，因醫院不堪負荷，當局對3300萬居民祭出3周居家封鎖令，意味今年得度過走味的耶誕節。

【2】瞄準陸涉港官員 川普再祭制裁

針對港府11月取消4名泛民派議員資格，繼而引發全體泛民派議員總辭，傳出川普政府目前正在研擬對陸涉港官員祭出凍結資產和金融制裁等措施制裁，人數可能介於12至14人，甚至包括兩名中共中央政治局常委栗戰書、韓正。大陸外交部昨日表示，中國將堅決反制。

【3】分擔美軍經費 日盼拜登上台後談

據日本共同社報導，菅義偉政府已經基本決定放棄年內和美國達成駐日美軍經費分擔達成協議的目標，日方希望在獲得美方諒解的基礎上，於2021年1月20日後也就是拜登上台後才重啟談判。

【4】央行4招打炒房 全台同步納管

打炒房來真的！中央銀行罕見在理監事會召開前提早出手，一口氣通過4大選擇性信用管制措施，除公司法人限貸6成、自然人第3戶以上房貸限貸6成，取消寬限期，更罕見限制購地貸款及建商餘屋貸款，較過往僅針對房價飆漲地區，這次全國同步納管，範圍與力道均是前所未見。「房巿原子彈落下來了！」商總理事長賴正鎰表示，10年前央行祭出選擇性信用管制後，房巿至近年來才漸漸復甦，如今再遭轟炸，巿場肯定降溫。

【5】中天假處分遭駁 法界指倒果為因

國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，執照12月11日到期，中天電視聲請假處分，請求暫時准予換照、禁止變更使用52頻位。台北高等行政法院以4大理由認定無急迫性，7日駁回聲請。法界批評，合議庭逾越審查標準，裁定根本「倒果為因」。

(中時新聞網)