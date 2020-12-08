消防隊員在車道入口處整裝，準備進入地下停車場救災。（黃世麒攝）

消防隊員戴上氧氣面罩準備進入火場。（黃世麒攝）

台北市健康路一處社區華廈8日清晨近4時發生火警，民眾發現1樓出入口冒出陣陣濃煙，警消獲報趕來救災，先疏散所有住戶並迅速撲滅火勢後，在地下停車場發現2部燒毀的機車，燃燒面積僅2平方公尺，所幸災害沒有擴大，所有住戶皆平安，至於起火原因則有待警消釐清調查。

(中時 )