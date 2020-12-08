北市》疑機車起火釀禍 社區住戶急疏散 06:192020/12/08 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防隊員在車道入口處整裝，準備進入地下停車場救災。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防隊員在車道入口處整裝，準備進入地下停車場救災。（黃世麒攝） 消防隊員戴上氧氣面罩準備進入火場。（黃世麒攝） 台北市健康路一處社區華廈8日清晨近4時發生火警，民眾發現1樓出入口冒出陣陣濃煙，警消獲報趕來救災，先疏散所有住戶並迅速撲滅火勢後，在地下停車場發現2部燒毀的機車，燃燒面積僅2平方公尺，所幸災害沒有擴大，所有住戶皆平安，至於起火原因則有待警消釐清調查。 (中時 ) #住戶 #警消 #所有 #發現 #社區 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 男狂奔驚吼「有人在追我」 轉身跳斷崖 畫面曝：根本沒人 - 社會 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 生人勿近！彰化今晚「送肉粽」路線曝光 2周內第2場 - 社會 自家車庫遭占1天1夜找嘸人 花蓮民宿老闆娘霸氣大絕招堵出口 - 社會 高雄凱旋捷運站外計程車突爆炸 司機燒成焦屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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