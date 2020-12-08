39歲的納豆出道多年，「諧星」形象深植人心，今年以《同學麥娜絲》勇奪金馬獎最佳男配角，他歸功女友依依親手在他的紅內褲繡上「納豆得金馬」，才帶來好運。但納豆領獎時竟忘記感謝依依，下台後急忙放話，說未來想「買一個寫她（依依）名字的房子」。本刊日前直擊，過去住在東區的納豆，與依依忙完一連串宣傳和慶功行程後，回到南港新家，不知是否提前完成購屋計畫。

納豆幾杯黃湯下肚後，心情大好，與現場女性友人開心擁抱談話。（圖／本刊攝影組）

甫獲得金馬獎最佳男配角的納豆，十一月二十六日深夜十一點多，帶著女友依依和友人在台北市市民大道的一家燒烤店用餐。大概因為剛摘下金馬，納豆心情大好，不時與友人大口豪飲，幾杯黃湯下肚之後，他與現場的女性好友打成一片，拉手、扶腰、擁抱、貼臉和嘟嘴自拍全都來；一旁的依依也相當大方，樂讓男友化身大家的「吉祥物」拍照。

不勝酒力的納豆，依靠在男性友人腿上休息。（圖／本刊攝影組）

十一月二十七日凌晨一點多，顯得有些不勝酒力的納豆，獨自走到店外，表情呆滯地靠在隔壁店的鐵門上。納豆回到依依身邊後，依依先是扶著他，但然而納豆試圖「回摸」時，遭依依以有點嫌棄的表情推開，似乎是覺得男友貪杯略顯失態。

喝了酒後，納豆不斷地跑到女友依依身旁撒嬌，依依先是攙扶，隨後又看似將他推開。（圖／本刊攝影組）

離開前，依依與納豆的友人比愛心說再見。（圖／本刊攝影組）

一點五十分，依依與數名女性朋友擁抱道別後，拉著納豆的手走出餐廳搭乘計程車離開，小倆口卻沒有回到市民大道的住處，反而前往南港區一處完工六年左右、外觀氣派的住宅社區。下車之後，帶著醉意的納豆，腳步有些沉重，似讓依依感到有些厭煩；小倆口在路邊說了幾句話，依依便逕自走向社區大門，但仍在門前停下腳步，等待走路緩慢的納豆，展現不放心男友的一面。

兩人坐著計程車，回到位於南港的新住處。（圖／本刊攝影組）

本刊直擊，十一月二十八日晚間十點半，結束電影宣傳活動的納豆，也是獨自搭車到該社區。納豆兩次被本刊直擊回到此處，不曉得這裡是否為納豆口中「買來送給女友的新家」。

跟著依依的腳步，納豆帶著沉重的步伐，走入新家大門。（圖／本刊攝影組）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

（《CTWANT》提醒您，抽菸影響口腔衛生，戒菸專線：0800-636363）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)