今年以《同學麥娜絲》勇奪金馬獎最佳男配角的納豆，過去「諧星」形象深植人心，39歲的他感情穩定，金馬獎典禮當晚他還穿著女友依依親手繡上「納豆得金馬」的紅內褲，才帶來好運。但納豆領獎時竟忘記感謝依依，下台後急忙放話，說未來想「買一個寫她（依依）名字的房子」。

四年前，納豆首次以電影《一路順風》攻進金馬殿堂，入圍最佳男主角獎。他今年第八次與導演鍾孟宏合作，在《同學麥娜絲》演出常常胡思亂想的中年男子，他在片中呈現的「衰」與「深情」表演恰當，是本片的亮點之一，果然拿下金馬獎最佳男配角。

潘慧如在《同學麥娜絲》是納豆的夢中情人，兩人有親熱戲。（圖／甲上提供）

獲獎時，納豆感謝「義父」鍾孟宏「帶綜藝咖轉電影圈」，興奮心情溢於言表，卻忘了謝謝依依，只好在典禮後台趕緊彌補「過錯」，除了不斷感謝依依一直為他打氣，這次還親手幫他縫製幸運紅內褲，並特別替他準備了一雙鞋，讓他帥氣出席金馬。依依並未在意被男友「遺忘」，事後還陪同納豆前往「吃不完」的慶功攤，扮演賢內助巡迴謝恩。

二○一七年，納豆被拍到和依依吃飯約會，相差十一歲的戀情隨之曝光，他事後大方認愛，如今已穩定交往了三年多，已經同居的小倆口，不時傳出結婚的消息。今年五月，納豆突然在個人社群網站曬出一張依依戴著閃亮無比的戒指照，興奮寫下：「我送女友戒指了。」還開心表示：「自己也收到回禮。」結果回禮卻是用筷子塑膠套做成的戒指，原來只是小倆口的玩笑話。

依依與納豆穩定交往3年多，這次金馬獎還貼心地幫納豆在紅內褲縫上「納豆得金馬」當幸運物。（圖／台視提供）

事業愛情兩得意的納豆，之前被追問是否要求婚時表示：「我要把自己變得更好，不然她（依依）應該會拒絕我，等她愛我愛得無法自拔再求婚。」還提到兩人穩定交往三年來，仍處於開心談戀愛的狀態，並未聊到下一步，但自己心中有個盤算：「等我買一個寫她（依依）名字的房子。」只是話鋒一轉，又開玩笑地說買在小琉球也算數。

依依與納豆穩定交往3年多，這次金馬獎還貼心地幫納豆在紅內褲縫上「納豆得金馬」當幸運物。（圖／台視提供）

對於是否買了一個寫依依名字的新房呢？納豆說：「現在南港的房子是租的啦！已經租了三年多了。」他提到原本東區住處，「因為東區的房子比較貴，搬到南港相對可以租比較大的地方，我們兩人就一起搬到那裡，加上（南港）靠近台鐵、高鐵各種交通工具方便，我常常需要南北奔波，生活機能就很好。」

至於還差多少錢才能達到買新房的目標，納豆表示一切仍要多努力，「不過我覺得得獎後，真的差很多，現在有新劇、電影、短片、節目及兩個代言的邀約，走在路上還有很多路人恭喜，整個人生滿滿的『正能量』。」

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(中時新聞網)