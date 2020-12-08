39歲的納豆今年以《同學麥娜絲》勇奪金馬獎最佳男配角，讓人看他到除了搞笑之外的另一面，他雖然歸功女友依依親手在他的紅內褲繡上「納豆得金馬」，才帶來好運，但領獎時所有的觀眾都等著他感謝依依，他卻因一時緊張而忘記了！娛樂圈除了納豆，其實也有不少藝人在得獎時腦中一片空白，忘記感謝另一半。

去年金馬獎獲最佳男配角的劉冠廷，不知是否因為沒有太大的奪獎自信，沒有準備得獎感言，聽到自己的名字跑上台時，他感謝了媽媽，卻忘記謝謝交往多年的女友孫可芳，他表示為了控制時間，心一急就忘了謝女友了。

而今年在金曲獎封后的魏如萱，領獎時忘了要謝謝老公隆宸翰，下台後趕緊打給老公說「對不起」，隆宸翰在社群發文「好爽」，仍然替愛妻魏如萱感到開心不已。

至於今年以《想見你》一劇拿下今年金鐘視后的柯佳嬿，上台領獎時同樣腦筋一片空白，事後她發文表示，「對他（老公坤達）的感謝，還有很多要說的話，會親自跟他說。」

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(中時新聞網)