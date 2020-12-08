堪稱南台灣孕育棒球國手搖籃的台南市善化國中，包括兄弟象「大師兄」林智勝等多名職棒明星都從該校畢業；但現任校長林銘宏2年前向教育部申請反毒經費，不僅自任反毒講師，還虛報9天上課時數詐領32000元，林銘宏上「幽靈課」經調查局查辦，才吐回貪汙所得，今年8月獲緩起訴；校長出包，主管機關教育局卻毫不聞問，未做出任何行政處分，直至本刊詢問，才指將追究行政責任，必要時送公懲會懲戒。

本刊調查，教育部國教署107年度推動「拒毒健康校園」計畫，公私立中等以下各級學校可申請20萬元以下補助，2017年8月，林銘宏接任善化國中第15任校長，2018年善化國中就根據該計畫申請19萬6945元反毒基金補助費。

善化國中申請教育部補助反毒基金經費，曾邀請紙風車劇團到校表演。（圖／翻攝自林銘宏臉書）

林銘宏（44歲）身為校長，不僅當起「培訓校園反毒小志工課程」業務承辦人，還規劃自任內聘講師；結果林卻在公差、公假或休假期間，虛報9天中午12時20分至下午13時20分、這段屬於學生午休時段，作為上課時數，以授課40小時、每小時800元申請講課鐘點費，還讓不知情的老師核章撥款，「幽靈課」讓林銘宏成功詐領32000元。

調查局接獲檢舉著手偵辦，林銘宏在案件調查期間，將詐領款項吐還教育局，企圖逃避《貪污》之虞，檢方後來念及他初犯、無不良紀錄，今年8月僅依《詐欺》罪予以緩起訴，緩起訴期間為1年，須在4個月內向公庫支付5萬元。

林銘宏獲緩起訴至今近4個月，台南市教育局卻擺爛，遲遲未做出任何懲處，林銘宏一點事都沒有，仍穩坐校長寶座；學校教職人員看不慣向本刊爆料，批「林銘宏詐領反毒基金的離譜作為，教育局卻官官相護」！

善化國中校園教室牆壁可見以卡通呈現的反毒宣導教育，可說是對反毒宣導不遺餘力，但校長林銘宏自任反毒講師，卻虛報上課時數、詐領32000元。（圖／讀者提供）

對於「侵占反毒基金遭緩起訴」一事，本刊12月2日致電林銘宏，他驚訝問：「你從哪裡聽到的？」記者表示無法告知消息來源，林銘宏竟表示「那我沒什麼好回應的，多說無益！」

記者也去電詢問教育局，教育局聲稱當天12月2日下午接獲督學回報，指林銘宏已「主動」告知他被緩起訴之事，教育局內部已啟動調查，後續將依林銘宏違失情形追究行政責任，必要時將移送公懲會懲戒。

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(中時新聞網)