善化國中校長林銘宏詐領學校32000元反毒基金遭緩起訴，教職人員向本刊爆料，指林爭議行為不只一樁，透露校內老師因校長作風惹議，無人願擔任行政主管，連2年由教育局指派「儲備校長」人選輪番兼任；此外，衛生組等5個組長至今仍由代課老師兼任，教育局認為善化國中代理教師任行政比例過高，反批學校老師「服務熱誠不足」，要求校方考核。

化名小偉的老師說，林銘宏任校長，因作風惹議，校內老師無人願擔任行政主管，學校包括學務、教務主任、總務及輔導主任等職務，連2年由教育局指派「儲備校長」人選輪番兼任，此外體育組、資訊組、活動組、輔導室及衛生組等5個組長至今仍由代課老師兼任。

小偉指出，因校內老師無人願意當行政主管職，校內連2年未補數學專任老師，林銘宏反而補體健老師以及美術老師後，讓2人分別擔任總務主任和輔導主任。

小偉說，教育局後來更以「善化國中5項行政職務，經校長協調後，仍有部分正式老師無意願擔任，高比例由代理教師兼代，不少教師未擔任導師且未兼任行政職務，顯然「服務熱誠不足」，要求校方考核教師，並指示校長林銘宏協調行政職務時，應詳實告知當事人，以避免後續爭端。

但至今仍無老師願意出任行政主管職，小偉戳破善化國中老師無人有所謂教育局所指的「服務熱誠」盲腸，小偉說，依據《教師法》規定，老師有擔任導師的義務，並無規定須兼任行政人員，多數老師對學校教學均奉獻心力，起因是校長作風有爭議，多數老師怕遭牽連，因此噤若寒蟬，才不敢出任行政主管。

對於「侵占反毒基金遭緩起訴」一事，本刊12月2日致電林銘宏，他驚訝問：「你從哪裡聽到的？」記者表示無法告知消息來源，林銘宏竟表示「那我沒什麼好回應的，多說無益！」

台南市教育局指出，已要求學校應提校務會議協商教師兼任行政規範，但該校臨時校務會議仍逕決議由代理教師兼任組長並報局核准，但因比例過高，教育局未予核准，才要求學校依規定辦理。

善化國中校園教室牆壁可見以卡通呈現的反毒宣導教育，可說是對反毒宣導不遺餘力，但校長林銘宏自任反毒講師，卻虛報上課時數、詐領32000元。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)