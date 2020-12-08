善化國中校長林銘宏因詐領虛報9天「幽靈課程」詐領學校32000元反毒基金，被調查局偵辦後，吐還教育局，被檢察官依《詐欺》罪緩起訴；校內老師爆料，身為校長的林銘宏不僅品格出現瑕疵，連2年學校急缺數學專任教師，卻補體健老師，爭議未解，又找來美術老師佔數學老師缺，爆料老師批林銘宏：「大開後門、破壞制度，罔顧學生受教權」。

化名小青的老師指出，2018年，林銘宏任校長第2年，1名數學專任教師介聘離校，林銘宏未設法補足數學老師，反而找了1名體健老師，當年已有4名體育老師，又超編1人，讓全校僅24班的善化國中，有5名體健老師授課。

小青說，體健老師超額編制，但多達2、30堂的數學課卻得由代課老師授課，學校教評會認為校長此舉有異，開會審議後表決平手，最後在教育局「追認」下，同意超編的體健老師資格。林銘宏再任命超編體健老師當總務主任。

小青說，林銘宏任校長第3年時，又想依循前例，找來1名柳姓美術老師佔數學老師的缺，同時身兼輔導主任，引起教評會反彈，柳姓美術老師後來將教育部為提升學生美感素養，辦理推廣計畫中的8萬元經費，購買手扶椅、香氛水氧機及保溫瓶等多項與美感教育無關物品，擺在辦公室自用，引發不小爭議。

小青透露，學校教評會中13名委員多數反對林銘宏再找美術老師佔數學老師的缺，教育局卻認為教評會侵害美術老師工作權，有違法失職之處，還要求校方考績會調查。「根本就是本末倒置」。

校方考績會綜合上述2案查核後，認為教評會有多次開會紀錄，希望林銘宏能新聘數學專任老師，但林銘宏不予理會，另查柳姓美術老師依約有領薪資及授課，並未影響其權利。

對於遲遲不補足數學專任老師，擁有數學碩士學歷的林銘宏卻堅稱是「學校整體規劃」，指老師介聘開缺，不需教評會同意，他並強調，「聘請代課老師並未侵害學生受教權，代課老師教學專業不比正職差」；教育局則指，「介聘由教評會決議，但開缺為學校權責，教評會有法定權責，不能無限上綱」。

林銘宏也替曾在台南大學上過教育局長鄭新輝課的柳姓美術老師緩頰，柳老師「有些東西看似和美感教學無關，但需要現場布置都會用到」；教育局則指，「介聘由教評會決議，但開缺為學校權責，教評會有法定權責，但不能無限上綱。」至於柳姓美術老師被控亂買教學一事，教育局和林銘宏口徑一致，指「經調查並無問題」。

對於「侵占反毒基金遭緩起訴」林銘宏驚訝反問：「你從哪裡聽到的？」記者表示無法告知消息來源，林銘宏竟表示「那我沒什麼好回應的，多說無益！」

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(中時新聞網)