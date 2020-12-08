棒球名校善化國中校長林銘宏12月1日遭本刊直擊當在下午4點許、還未到5點下班時間突然開車離開學校，本刊調查，原來當時林銘宏是前往善化分局善化派出所，關心警方尋獲的中輟生，林銘宏關懷學生的舉動讓人感到溫馨，但暖男校長卻因私吞學校反毒基金遭緩起訴蒙羞杏壇，面對記者詢問，林銘宏竟說「大家都非完美之人，多說無益！」

林銘宏因詐領學校32000元反毒基金，遭檢方依詐欺罪緩起訴1年，須在4個月內向公庫支付5萬元；除了遭緩起訴一事外，學校化名「阿諾」的老師還爆學校1名老師和林共同參加一場數學研習營，事後發現帳戶多出5千多元，由於怕出事，嚇得退款給主辦單位，讓林男得「被迫」繳回該筆多餘出席費。

對於「詐領反毒基金遭緩起訴」一事，本刊致電善化國中校長林銘宏，他先驚訝反問：「你從哪裡聽到的？」記者表示「無法告知消息來源」，林銘宏竟表示「那我沒什麼好回應的，多說無益！」

善化國中校園牆壁、布告欄接可見反毒海報或繪畫，可說是對反毒宣導不遺餘力，但校長林銘宏自任反毒講師，卻虛報上課時數、詐領32000元。（圖／讀者提供）

對於學校教職人員連環爆他「詐領反毒基金遭緩起訴」、「學校缺數學專任老師卻補體健和美術老師」、「學校老師無人願意當行政主管」等具爭議的作風，林銘宏質疑「學校老師都玩這套（指向媒體爆料），不知用意何在？」林還強調「學校環境應單純化，大家都非完美之人，初衷都是為了教育好」。

本刊調查，林銘宏在善化國中官網秀出的學經歷，畢業於彰化師範大學數學系、中山大學應用數學研究所碩士的他，擁有數學領域的專才，卻不補學校急缺的數學老師；林也在校方官網強調，培養學生關鍵在於「五」力，其中列第一項是「品格力」，強調「具備自省的能力，能明辨是非善惡」，對照他以「幽靈課」詐領學校32000元的反毒基金，貪婪行為，看來格外諷刺！

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(中時新聞網)