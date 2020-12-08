新冠疫情爆發後，全球瘋搶防疫物資，國際知名珠寶商「大東山珠寶集團」相關企業「大東山希望天地股份有限公司」，聲稱握有購買醫療手套管道，並透過中間人招攬買家。

從事國際貿易的美國籍男子Drew，來台定居12年，他向本刊投訴，今年全球搶購防疫物資期間，他替美國及歐洲客戶在台訂購醫療手套，大東山希望天地牽線下，他支付了訂金，對方卻出不了貨。

Drew說，麻煩的是，這筆交易中間人有3個，對於交易不斷出狀況，遲遲未到貨、提供錯的資料與連絡窗口，他們始終無法解釋，最後才和大東山希望天地董事長連錦信對上口，雙方在大東山珠寶總部開過多次會議，除了連錦信，大東山家族第二代陳呂華娟也全程參與開會過程。「大東山希望天地最後退款32萬美元，但對於包機的20萬美元物流費用與相關營業損失，卻不願意負責。」Jones表示。

Jones指出，「做生意最重要的誠信被一再破壞，現在除了損失客戶，買家還向我們求償包機費用的損失，連錦信卻神隱，而陳呂華娟現在也跟著打太極。」

Line群組中，Jones向大東山陳呂華娟喊話，距離交貨期已延遲4個月，希望可以得到明確回應。（圖／Jones提供）

「扯的是，大東山希望天地得知美國買家有一筆大訂單需求（35萬箱醫療手套），便以各種方式拖延交貨時程，並一再保證有貨源。9月間，又傳來貨物在碼頭要裝運上棧板的影片，說正要出貨給『凱羿』，還表示9月底會有現貨來台進行銷售，屆時會給予優先購買權，並催促盡早決定後續35萬箱的訂單。」Jones透露。

防疫物資市場存在不小交易風險，Jone解釋，正常的國際交易程序，應該透過銀行擔保第三方支付及開立信用狀，但在如今供不應求、物資缺乏的「賣方市場」現況下，部分賣方會要求買方先電匯才給貨，「此外，醫療手套正常出貨一箱價格約在55至60美元，疫情爆發後，終端市場已翻倍成120元美元，奇貨可居，先搶先贏。」

呂家第二代、目前擔任大東山希望天地總經理的陳呂華娟表示，大東山希望天地是她創立的，但公司已讓給連先生(連錦信)，都有參與會議也知道大東山與凱羿的合作案，完全沒有惡意要做這些事，但是細節沒有很清楚要請連先生回應。

大東山希望天地董事長連錦信承認有此筆交易，對於Drew的合約因確實未出貨，已將訂金全數退回，但是因合約未載明賠償條款，再加上後續求償的是一名陳先生(Jones)非公司登記人，經查也非公司股東，因此並未理會；凱羿部分則持續有討論退款事宜，預計這個月底前會將剩餘的230萬美元全部會還清。 (續)

一堆人專詐抗疫財

根據Jones觀察，他從2月起接觸台灣防疫物資市場迄今，發現有太多人想賺時機財，沒有真正的買家或賣家，大多是居中牽線，「裡面8成都是假消息和資料，很多訂單等太久最後取消交易，且一堆中間人找不到賣家源頭。」

除了大東山違約，Drew還被另一名蘇姓導演詐騙。「蘇導自稱是馬來西亞醫療手套商的市場經理，提供的公司介紹中，董事及顧問都是冒用馬來西亞名人的假資料。看準市場缺口大，要求以260萬美金全款買下貨物，結果前5個貨櫃產品參差不齊，後5個貨櫃物品被換成磚頭，非常離譜。」他表示，事發後蘇導改口稱自己只是中間人，對許多細節不知情。目前Drew已報案聲請凍結對方帳戶，接下來要請國際刑警協助。

Drew今年碰上的另一起詐騙案是透過一位蘇姓導演向馬來西亞商下訂10個貨櫃的醫療手套，到貨時有5個貨櫃都被換成是磚頭。（圖／Drew提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)