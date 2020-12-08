全球瘋搶防疫物資，假買賣糾紛頻傳。有讀者爆料，國際知名珠寶商「大東山珠寶集團」相關企業「大東山希望天地股份有限公司」，聲稱握有購買醫療手套管道，並透過中間人招攬買家，然而，買家附了訂金卻遲遲收不到貨品，連近期被打入全額交割的上市公司「凱羿－ＫＹ」（2939）也是受害者。據悉，有受害者一怒告官，求償總金額粗估250萬美元（約新台幣7000萬元）！
「凱羿－ＫＹ」正是前陣子醫療手套及輕質循環油採購銷售合約，出現內控疏失的百貨類股上市公司，該公司原董事長蔡謀燦在12月1日請辭下台以示負責。凱羿向本刊證實，醫療手套採購賣家確實就是大東山希望天地。
以進出口民生物資貿易為本業的凱羿，今年疫情期間接獲美國客戶一筆20萬箱的SUPERIEUR醫療手套訂單，凱羿一開始是聯繫SUPERIEUR原廠禾寶集團，但對方表示訂單已滿，無法有更多產能。
蔡謀燦後來在朋友介紹下，與連錦信接頭。一名知情人士透露，連錦信向蔡謀燦表示，可以協助取得所需的防疫物資，進而促成了這次交易，「連錦信一度對凱羿傳遞訊息『（SUPERIEUR）原廠產能滿載，是有人下了大筆訂單要自己拿出來賣。我（連錦信）跟下單的人熟識，可以拿到一些貨』。」
該知情人士說，當時連錦信為了取信凱羿，還出示工廠的認證證書、交易紀錄，並提供標有「給凱羿」的備貨影片、ＳＧＳ第三方品質檢驗報告等資料。另外，雙方碰面洽談交易時，陳呂華娟陪同出席，凱羿因此相信大東山這個大品牌的保證，雙方在8月底簽約，約定9月下旬出貨。
在這筆交易中，凱羿先支付了一半的訂金670萬美元（約新台幣1億8000萬元）給連錦信，然而到了交貨期限，卻發生無貨可交的狀況，凱羿才驚覺遭到詐騙，隨即展開追討，目前已拿回440萬美元，尚未追回的230萬美元，則列入第三季財報的損失。據查，凱羿已對連錦信提出假扣押，以確保債權。
「連錦信說過自己也是受害者，因此凱羿私下並不排除，連錦信被騙後，只好挖東牆補西牆；凱羿自己的缺失是，沒有進一步查證連錦信取得貨權的能力。」知情人士說。
而大東山希望天地董事長連錦信則承認確實有此筆交易，他表示，持續有討論退款事宜，預計這個月底前會將剩餘的230萬美金全部會還清。「在認識的朋友介紹下，原本想說兼著做彌補公司的損失，沒有順利出貨大家都不樂見，現在賠了夫人又折兵，我也付了幾百萬訂金給越南工廠拿不回來還要倒貼先退訂金，公司開了一段時間，沒有人會想故意做這些事破壞商譽。」(續)
一堆人專詐抗疫財
根據Jones觀察，他從2月起接觸台灣防疫物資市場迄今，發現有太多人想賺時機財，沒有真正的買家或賣家，大多是居中牽線，「裡面8成都是假消息和資料，很多訂單等太久最後取消交易，且一堆中間人找不到賣家源頭。」
除了大東山違約，Drew還被另一名蘇姓導演詐騙。「蘇導自稱是馬來西亞醫療手套商的市場經理，提供的公司介紹中，董事及顧問都是冒用馬來西亞名人的假資料。看準市場缺口大，要求以260萬美金全款買下貨物，結果前5個貨櫃產品參差不齊，後5個貨櫃物品被換成磚頭，非常離譜。」他表示，事發後蘇導改口稱自己只是中間人，對許多細節不知情。目前Drew已報案聲請凍結對方帳戶，接下來要請國際刑警協助。
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(中時新聞網)
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