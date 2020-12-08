全球瘋搶防疫物資，假買賣糾紛頻傳。有讀者爆料，國際知名珠寶商「大東山珠寶集團」相關企業「大東山希望天地股份有限公司」，聲稱握有購買醫療手套管道，並透過中間人招攬買家，然而，買家附了訂金卻遲遲收不到貨品，連近期被打入全額交割的上市公司「凱羿－ＫＹ」（2939）也是受害者。據悉，有受害者一怒告官，求償總金額粗估250萬美元（約新台幣7000萬元）！

「凱羿－ＫＹ」正是前陣子醫療手套及輕質循環油採購銷售合約，出現內控疏失的百貨類股上市公司，該公司原董事長蔡謀燦在12月1日請辭下台以示負責。凱羿向本刊證實，醫療手套採購賣家確實就是大東山希望天地。

凱羿主要經營業務分為美體養護、家居用品、運動器材、電子電器及廚房用品五大類產品之研發、製造及銷售，外銷占營收9成以上。（圖／報系資料庫）

以進出口民生物資貿易為本業的凱羿，今年疫情期間接獲美國客戶一筆20萬箱的SUPERIEUR醫療手套訂單，凱羿一開始是聯繫SUPERIEUR原廠禾寶集團，但對方表示訂單已滿，無法有更多產能。

蔡謀燦後來在朋友介紹下，與連錦信接頭。一名知情人士透露，連錦信向蔡謀燦表示，可以協助取得所需的防疫物資，進而促成了這次交易，「連錦信一度對凱羿傳遞訊息『（SUPERIEUR）原廠產能滿載，是有人下了大筆訂單要自己拿出來賣。我（連錦信）跟下單的人熟識，可以拿到一些貨』。」

該知情人士說，當時連錦信為了取信凱羿，還出示工廠的認證證書、交易紀錄，並提供標有「給凱羿」的備貨影片、ＳＧＳ第三方品質檢驗報告等資料。另外，雙方碰面洽談交易時，陳呂華娟陪同出席，凱羿因此相信大東山這個大品牌的保證，雙方在8月底簽約，約定9月下旬出貨。

在這筆交易中，凱羿先支付了一半的訂金670萬美元（約新台幣1億8000萬元）給連錦信，然而到了交貨期限，卻發生無貨可交的狀況，凱羿才驚覺遭到詐騙，隨即展開追討，目前已拿回440萬美元，尚未追回的230萬美元，則列入第三季財報的損失。據查，凱羿已對連錦信提出假扣押，以確保債權。

「連錦信說過自己也是受害者，因此凱羿私下並不排除，連錦信被騙後，只好挖東牆補西牆；凱羿自己的缺失是，沒有進一步查證連錦信取得貨權的能力。」知情人士說。

投訴人指出，和大東山希望天地採購醫療手套的會議都是在南京東路三段大東山珠寶總部的5樓進行。（圖／黃耀徵攝）

而大東山希望天地董事長連錦信則承認確實有此筆交易，他表示，持續有討論退款事宜，預計這個月底前會將剩餘的230萬美金全部會還清。「在認識的朋友介紹下，原本想說兼著做彌補公司的損失，沒有順利出貨大家都不樂見，現在賠了夫人又折兵，我也付了幾百萬訂金給越南工廠拿不回來還要倒貼先退訂金，公司開了一段時間，沒有人會想故意做這些事破壞商譽。」(續)

一堆人專詐抗疫財

根據Jones觀察，他從2月起接觸台灣防疫物資市場迄今，發現有太多人想賺時機財，沒有真正的買家或賣家，大多是居中牽線，「裡面8成都是假消息和資料，很多訂單等太久最後取消交易，且一堆中間人找不到賣家源頭。」

除了大東山違約，Drew還被另一名蘇姓導演詐騙。「蘇導自稱是馬來西亞醫療手套商的市場經理，提供的公司介紹中，董事及顧問都是冒用馬來西亞名人的假資料。看準市場缺口大，要求以260萬美金全款買下貨物，結果前5個貨櫃產品參差不齊，後5個貨櫃物品被換成磚頭，非常離譜。」他表示，事發後蘇導改口稱自己只是中間人，對許多細節不知情。目前Drew已報案聲請凍結對方帳戶，接下來要請國際刑警協助。

今年新冠肺炎疫情爆發，網路、社群間出現不少防疫物資批發訊息，但有業者表明8成都是假的。（圖／中新社）

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(中時新聞網)