NBA再度向球團發出警告，如果有誰在2020-21球季違反輪休規定，就直接處以最低10萬美元罰款！聯盟上一季就開始防堵大球星輪休，這次的罰款是最新規定，錢太多罰不怕以後還可能繼續加重處分。

美媒《雅虎體育》報導，規定是針對「關注度高」的賽事，例如強隊交手或是「全國轉播」的賽事，健康的球員不允許在這些賽事休兵。聯盟還會檢查球員的醫療紀錄以防止球團造假，上一季快艇對戰公鹿時讓里歐納德(Kawhi Leonard)輪休，吞下5萬美元罰單。不過聯盟同時發出備忘錄，表示其餘的清閒比賽仍然不會禁止球員休息。

這次被認為是針對湖人詹姆斯(LeBron James)而來，他打NBA已經17年，年底將滿36歲，湖人總管放話一定會給詹姆斯休兵的時間。麻煩的是湖人新球季被安排的全國轉播比賽是聯盟最多(16場)，一些可憐的球隊例如活塞、雷霆、巫師沒有分到全國場次，球星反而可以輪休。

「負荷管理(load management)」這個詞去年已經禁用，休兵(rest)就是休兵，球團必須老老實實，否則直接罰款。當年把「負荷管理」搞臭的就是馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)，他2012年在一場重要賽事讓主力球員全部放假，遭聯盟罰款25萬美元。

(中時新聞網)