繼美國國防部國防安全合作局（DSCA）於美東時間7日宣布，美國國務院批准就「野戰資訊通信系統」2.8億美元（約台幣80億元）對臺軍售案，正進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國防部今（８日）也發新聞稿證實這項訊息。

國防部指出，美國繼前3次對臺軍售5項武器裝備之後，持續依「臺灣關係法」及「六項保證」供售我所需之防禦性武器，可強化資訊通信能力，建立我可恃防衛戰力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

國防部強調，此次軍售顯示美方協助我國強化整體防衛戰力的承諾不變，臺美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，以維護臺海區域的和平穩定。

外交部也表示，已正式接到美國政府通知，將對台出售「野戰資訊通信系統」(Field Information Communications System, FICS)，總價值為2.8億美元。

外交部指出，這是川普總統任內第十一度、也是本年第六度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視 ，並已逐步落實對台軍售常態化機制，使我國能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。外交部對此表示歡迎，並感謝美國政府持續以具體行動履行《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾。

外交部強調，面對中國持續的軍事擴張和挑釁，我國將以堅實國防維護國家安全，並持續深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。

(中時新聞網)