美國國防部今天宣布對台軍售案，出售台灣總額2.8億美元戰地訊息通訊系統（FICS）。這是美國總統川普今年第6度對台軍售，也是他上任以來第11次對台軍售案。

美國國防安全合作署（DSCA）今天發布新聞稿表示，這次軍售案主要是銷售戰地訊息通訊系統（Field Information Communications System, FICS）包括154 個通訊節點、24個通訊繼繼電器、8套網管系統與其相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等。預估總額為2.8億美元（約新台幣79億元）。這項軍售已經知會美國國會。

這項軍售案也是自11月3日美國總統大選當天，美國國防部批准售台4架MQ-9B海上衛士無人機後，最新一筆對台軍售案。這是川普上任後第11度對台軍售，也是川普政府今年第6筆對台軍售案。

國防部日前透露，台灣明年還有2項對美軍購案。國防部副部長張哲平台北時間7日在立法院備詢時，雖未透露確切項目，但他表示，金額約8億美元。不過國防部並未說明軍購內容。

DSCA也在新聞稿中重申，這項軍售是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

新聞稿指出，這項軍售案目的在提供移動與安全的通訊，有助於接收方實現軍事通訊能力現代化目標，支持任務與作戰需求。

(中央社)