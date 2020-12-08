台灣水果舉世聞名，草莓更是冬季熱門品種。許多人在享用草莓時，喜歡單吃或加入配料；搭配甜甜的煉乳，酸中帶甜口感大受歡迎。不過也不是只有煉乳，才能帶出草莓滋味，一名網友好奇，「草莓除了煉乳，還有沒有其它吃法」，一種「邪惡甜點」備受推崇。

原PO在臉書社團爆廢1公社提問，並附上一整箱草莓照片，立刻獲得不少人迴響，其中，「巧克力醬」最多人推薦，「加巧克力和乳酪一起吃」、「巧克力火鍋配草莓」、「我個人推巧克力醬」、「草莓搭冰淇淋，最後淋上巧克力醬」；也有人推薦蜂蜜，基本上只要是甜的，如果糖、梅子粉，都是襯托草莓的不錯選擇。

甚至有人分享另類吃法，「餐包中間切開擠上奶油，再放進草莓，最後在麵包上面灑糖霜」、「做成草莓大福，簡單又好吃」、「冰糖融化做草莓葫蘆」、「拿來煮草莓醬，超好吃」。當然，和許多水果一樣，可以用來釀酒，「推草莓酒，氣味很讚」。

(中時新聞網)