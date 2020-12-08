名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)最近在訪談時批評今年的獲獎紀錄片《最後一舞》，他說：「我不認為這部片有如實描繪這個籃球史的偉大年代，也沒有如實記述當時最偉大的兩個球員，或是最偉大的球隊。這些東西在紀錄片裡都沒有被強調。」

皮朋對美媒The Guardian表示《最後一舞》其實沒有真正把公牛王朝做為主軸，90年代是結合眾英雄之力聯手打造的NBA盛世，公牛歷年的對手也非等閒之輩，但焦點始終只在麥可喬丹(Michael Jordan)身上。甚至為了強化喬丹的英雄形象，隊友的價值被刻意貶低。

「我想這是麥可想要拔高自己並享受這些榮耀，而且某種程度產生反效果，讓大家看到麥可當年其實是那樣的人。我有告訴他(喬丹)我不太喜歡這部片，他同意我的看法，他說我是對的，然後就這樣而已。」

喬丹私下對皮朋還是很客氣，公開場合也大肆讚揚皮朋，偏偏在紀錄片裡就是只替自己吹牛。皮朋提起當時的7年1800萬美元爛合約，其實沒有影片描述的那麼誇張，至少他沒有氣得不想打球。「我確實在某段時間很不爽，但我們有更多快樂的事情蓋過那些負面情緒。」

(中時新聞網)