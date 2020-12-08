工業電腦大廠研華(2395)2020年11月合併營收自近8月低點略見回升，惟因市場訂單需求仍疲，公司對第四季營運仍保守看待，預期營收將季減個位數百分比，聚焦產品線優化與營運效率提升，目標守穩獲利表現，並預期明年營運可望恢復成長。

研華公布11月自結合併營收39.08億元，較10月38.32億元小增1.98％、較去年同期44.33億元減少11.84％，自8個月低點回升、仍處近4年同期低點。累計前11月合併營收460.81億元，較去年同期498.81億元減少7.62％，仍創同期次高。

研華表示，以各區域概況觀察，11月以中國大陸及台灣市場表現較突出。就事業群而言，僅工業物聯網事業群（IIoT）繳出個位數年成長，其他事業群均較去年同期下滑。

以前11月各區域概況觀察，研華指出台灣及韓國市場較去年同期成長，某國及歐洲地區仍較去年同期衰退。就事業群而言，應用電腦事業群（ACG）與工業物聯網事業群（IIoT）表現較穩健，其他事業群營收仍較去年同期下滑。

研華先前法說時指出，客戶需求仍持續保守，第三季整體接單及出貨比值僅0.97，在假設平均匯率29元狀況下，集團預期合併營收將季減2～7％至4.2～4.4億美元（約新台幣122～128億元），毛利率估維持38～40％區間，營益率則落於16～18％。

投顧法人預期，研華第四季獲利表現可望略優於去年同期，每股盈餘（EPS）估落於2.23～2.25元，並認為隨著疫情利空鈍化及全球經濟好轉，工業電腦市場需求可望在明年上半年逐步復甦，配合部分大客戶遞延訂單出貨，可望帶動研華明年營運成長動能顯著回升。

(時報資訊)