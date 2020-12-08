台灣央行總裁楊金龍昨(7)日召開臨時記者會，宣示包括限制法人戶購置住宅貸款成數等四大措施，房仲業者認為，央行出手替房市降溫並不意外，政府透過信用管制表態，多少可抑制不當炒房，有實施的階段性必要性，而購地貸款和餘屋貸款的限制，也可避免不當囤地囤房，讓房市降溫，長期交易健全發展。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行過去就曾以信用管制來控制過熱的區域或房市投資行為，因此今再度以選擇性信用管制來控管房市，其實並不意外。這次主要針對自然人第三屋以上，以及高總價住宅貸款以及公司法人限制六成，取消寬限期很明顯的都是針對非自住的投資型或豪宅買賣而來，因此對於自住購屋影響不大。不過今年不少豪宅交易都採現金購買，對高端市場影響性也有限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行提前出手替房市降溫，針對一般民眾的第三套房貸與法人房貸、建商土地融資與餘屋貸款一次到位出手管制，一般購屋人可感受到政府出手降溫的決心，長期有利房市發展。

曾敬德指出，未來建商餘屋貸款成本會增加，若是漲太快餘屋量大的區域，一旦買氣遲滯，區域房價可能就會進入修正；另外影響顯著的是在建商土地融資部分，現在土地融資寬鬆且利率低，建商購地動作積極，提前管控避免資金過度買地推案。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，整體而言，這次審慎措施對部分炒作源頭已有警醒、限制，對未來風險進行管控，但不影響自住、自用買方的權益，惟進場的區域、產品尤應慎選。

(時報資訊)