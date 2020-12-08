亞德客-KY(1590)公布11月營收大幅優於預期，呈現淡季不淡，單月營收達18.74億元，僅次於今年4月，創單季次高表現。公司指出，市場需求仍穩定復甦中，11月來自機床設備及電池行業有較高成長率，帶動單月營收年增達32％。累計前11月營收171.24億元，年增19％。

由於受惠大陸對新基建如5G相關、智慧城市AI與IoT等地佈建，以及自動化長期趨勢，大陸氣動元件產業今年呈現復甦態勢，預估產業有個位數的成長，但亞德客-KY今年前11月營收年增率逼近2成，成長幅度遠高於產業水準。

以過去趨勢而言，由於逐步進入淡季，第4季營收通常季減5到10％，但公司10月及11月營收合計34.11億元，單季有機會挑戰50億元，達到旺季時水準，相較第3季52.20億元估計差異不大。

由於大陸5G與其他新基建將延續至未來幾季，可望使目前產業上升週期較過往循環延長，搭配公司市占率持續提升，法人對公司2021年業績正向看待，營業利益率也將維持在30％以上。

(時報資訊)