台灣證券交易所表示，晶電(2448)及隆達(3698)依據企業併購法規定轉換為富采投資控股(3714)，兩家上市有價證券自今年12月24日起停止買賣、12月26日至明年1月6日停止過戶，2021年1月6日終止上市，富采投資控股普通股將於同日上市。

(時報資訊)