《證交所》晶電、隆達2021年1月6日下市 富采投控同日上市 07:442020/12/08 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，晶電(2448)及隆達(3698)依據企業併購法規定轉換為富采投資控股(3714)，兩家上市有價證券自今年12月24日起停止買賣、12月26日至明年1月6日停止過戶，2021年1月6日終止上市，富采投資控股普通股將於同日上市。 1分鐘讀財經》央行出4重手 建商：房市原子彈要爆了 權值股衝鋒 台股基金看俏 (時報資訊) #隆達 #晶電 #投資控股 #同日 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富采投控明年1／6上市 04:092020/12/08 證券．權證 玉晶光11月營收 創同期新高 04:092020/12/08 證券．權證 《晨間解盤》提防獲利了結(日盛投顧提供) 09:192020/12/08 財經 新光Shiller CAPE明年1／8下市 04:092020/12/08 證券．權證 今日股市備忘錄 04:092020/12/08 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：榮成、彰源、長榮、中航、撼訊、新興、全新 09:592020/12/08 財經 外資持股創高 市值近20兆元 04:092020/12/08 證券．權證 出貨轉強 環球晶今年拚賺3股本 04:092020/12/08 證券．權證 財經熱門新聞 不追趕台積電7奈米也行！ 另一座晶圓雙雄18年後再顯榮耀 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 史上最嚴選擇性信用管制 央行突襲滅炒房 - 財經要聞 - 工商時報 央行重手打炒房 營建股慘跌淪重災區 - 財經 - 工商 美國技術遭斷！華為砸百億投資 陸晶片供應鏈成形 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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