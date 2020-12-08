行政院長蘇貞昌主持「中央災害防救會報」，表示政府已及早因應56年來首度無颱風登陸的旱象，並強調天災有時不可免、但人禍絕對要避。天災發生時要想辦法將災害降到最低，需要各部會合作共同努力，善用現代科技來達到精準防災、減災及救災效果。

蘇貞昌聽取經濟部「旱災因應處置及整備計畫」報告後表示，今年為台灣56年來首次無颱風登陸，因降雨不足而停灌是不得已的決定。雖然無法控制雨水下在哪裡，但水資源運用需要政府、國家用全部力量支持，從管理面跟調撥面進行。

蘇貞昌請經濟部水利署與農委會密切配合，妥善利用水管調撥用水，並請國發會、科技部與經濟部輔導科技用水大戶級大廠，多加使用再生水或將海水淡化再利用、配合節水措施，也請相關部會配合，讓台灣不要因為水而痛苦。

對於近日大雨造成大面積走山，導致瑞芳－猴硐間鐵路中斷，蘇貞昌認為台鐵對災害警覺性已較過去提升，事先進行行控中心作業，顯見災害預警機制發揮效果，並肯定交通部與公路總局事發後的緊急處理調撥旅客，亦有效鐵路中斷減少衝擊。

蘇貞昌指出，台鐵現場工作人員已在雨勢中連續搶修4天，事後應給予獎勵，並請交通部支援清運，給予現場應有的照明設備、工程機具、替換人力及保暖物品，強調應在安全第一下搶通單線、恢復單線雙向通車，同時做好安全區隔、全力協助必須的災害檢查。

蘇貞昌認為，須謹慎留意檢討台鐵沿線邊坡的地錨是否足夠、長期檢測是否到位，以及排水功能、邊坡裂痕、植被增長狀況，盡早運用新的科學儀器進行檢測，並可參考高鐵行控中心天然災害示警系統的科技化邊坡檢測機制，引進自動化監測設備來強化監測效能。

(時報資訊)