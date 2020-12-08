混凝土龍頭國產(2504)今年在前瞻建設發酵、台商實質設廠利多加持下，前3季每股純益1.31元，已大幅超越去年全年每股獲利0.8元。營運總處總經理吳志仁說，今年到目前為止，國產庫存訂單量年增2成，現階段訂單能見度已經看到2022年，對明年營運樂觀看待。

吳志仁說，今年截至目前為止，建照核發數量創下近10年新高，國內混凝土業的好風光僅是剛起步，預期至少仍有5年的好光景。而在混凝土價格方面，明年除了市場需求熱絡外，目前政府加大電廠減煤的政策力道使得飛灰供給不足，運輸成本看增的情形下，後市報價還有漲幅空間。

國產強調，未來在電子大廠群聚效應的帶領下，台商回流會如鮭魚潮般前仆後繼，這些重大投資一旦形成龐大的房建與商建規模，更會帶動全台各重劃區的快速發展，再加上前瞻基礎建設推動加快、容積獎勵催化都更危老重建，上述都會讓未來高端混凝土的需求，一季比一季更為強烈。

市場需求熱烈，國產也積極擴廠，國產11月底剛公告投下3.83億元，向成功化學公司買下位在台南仁德的2,904坪工業用地，計劃將在台南設置第3座預拌混凝土廠，預計1年後完工。緊接著，國產在台中以北也有擴廠計畫，目前正在尋找標的。

國產南港廠都更計畫去年底獲得北市府核定，11月9日剛走完所有程序，開第一次都更大會，最快明年2月第二次會議有機會獲得核定，目標3月送件申請建照，農曆年後也會開始遷廠。

(時報資訊)