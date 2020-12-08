許多人若計畫買車，大多會到各廠牌的展示中心，由業務帶著試車，但試車能開到多遠、開到哪裡，想必是許多人的疑問。一名網友發問，朋友的女友做車廠業務，在下班時間仍陪客戶試車，但試車距離卻是「從台北市開去礁溪」，讓該網友發問，這是正常的嗎？

該網友在PTT八卦板發文表示，他朋友的女友在某車廠當「黑絲業務」，已經到了下班時間卻等不到她，一問之下才知道她臨時陪客戶試車，因為客戶想要知道車輛的ACC（主動式車距調節巡航系統）好不好用，所以她帶客人開雪山隧道去礁溪再開回來，讓這距離讓該網友發問「試車從台北市開去礁溪，正常嗎？」

男子的女友當車廠業務，陪客戶試車從台北開到礁溪，網友問這樣正常嗎？（圖／翻攝自PTT）

許多網友看到文章後紛紛留言表示，「試車?是要試哪一種車?」、「我上次試車只繞一圈巷子，就下訂了」、「還是其實女友只是想趁機去宜蘭走走」、「試車距離真的很難說，不過通常業務不太會拒絕客戶要求」。

不過也有專業的網友留言說，主打全速域的ACC系統，如果遇上隧道塞車，本來就很有可能會失靈，此外還有強光、大雨等，都有高機率讓ACC失效，因此要測試車輛的ACC系統是否靈敏，業務帶客戶到雪隧試車是正常的。

(中時新聞網)