高雄市議員黃捷罷免案於11月20日提交第二階段連署名冊，中選會現正查對名冊中。罷捷總部發言人徐尚賢昨日（7）發文，列出黃捷「5大罪狀」，包括用意識形態痛罵大陸，自己媽媽卻又當台商、不為鳳山人民堅持瘦肉精零檢出、不支持台灣的新聞媒體言論自由、不斷把意識型態當作話題來分化台灣人、沒有真心為鳳山百姓的生活著想，讓罷捷總部氣憤直呼「欠罷」。

徐尚賢昨日在臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」署名發文，指出黃捷總是把大陸描述得十分惡劣，也常把充滿意識型態的聳動言論當作話題，卻不想想為什麼自己母親會想在大陸做生意？這種無法將心比心的態度，讓黃每當怒氣填胸的指控別人胡亂抹黑時，卻沒想過自己對別人胡亂抹黑時，也讓人義憤填膺。檢討他人易如反掌，檢討自己難若登天，黃的「雙標」讓人無法心服口服。

文中痛批，黃捷只會噴對於鳳山發展無助益的「意識型態口水」，卻不好好解釋清楚，自己為何不為鳳山人民堅持瘦肉精零檢出；一方面讚揚台灣民主得來不易，一方面卻又不支持台灣的新聞媒體言論自由；嘴巴上說不要分化台灣人，卻又把意識型態當作話題來分化台灣人。

徐尚賢強調，黃捷種種令人難以認同的言行和舉止，種種自相矛盾的言語和行為，讓鳳山百姓不禁質疑：黃捷有真心為鳳山百姓的生活著想嗎？因此他們必須挺身而出，罷免不適任的鳳山民意代表。不僅如此，文章附圖上更以圖文方式，痛罵黃捷：「幫助鳳山的地方發展，沒半樣。二年來只會蹭聲量、意識形態。只有二個字給妳了：欠罷。」

(中時新聞網)