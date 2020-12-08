艋舺青山宮為期3日的遶境活動，堪稱是萬華地區的年度盛事，但因現場高分貝、徹夜的鞭炮聲，令居民不堪其擾。知名節目主持人劉寶傑在節目中大罵，「我是艋舺人，我已經三天沒有睡好覺了」，更痛批林昶佐未給萬華帶來安靜和樂的環境，還在那邊亂搞。

昨（7）日晚間播出的《關鍵時刻》主持人劉寶傑在節目中痛批，艋舺青山宮遶境3天3夜，炮聲響徹整夜，「我是艋舺人，我已經三天沒睡好覺了」。劉寶傑透露，青山宮雖然每年都辦遶境活動，但在萬華已住10年，過去從未像今年如此，3、4點還在放鞭炮「咻咻咻！砰砰砰！我都不用睡了！」

劉寶傑痛批林昶佐沒給萬華帶來安靜和樂的環境，反而製造問題。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

劉寶傑直指，「這幾天萬華像進入一個無政府狀態，你求天不應，叫地無門，任何求助都沒用。」隨後他提到林昶佐，「我覺得成事不足，敗事有餘」，在萬華製造一些麻煩，當選了萬華區立委，不但沒有幫萬華人搞一個安靜和樂的環境，「你還在那邊亂搞」！

節目來賓李正皓也補充表示，「你（林昶佐）這麼愛唱是不是，四年後讓你回去當歌星」。劉寶傑當場爆氣直接飆罵「爛透了！最近什麼作為也沒有，唱歌？你愛唱歌，你去唱，什麼都不會」，更認為林昶佐事後在臉書發文「爽一天」，完全跟萬華的民意脫節。

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(中時新聞網)