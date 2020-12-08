上班、上課時間漫長、壓力緊張，時常不定時吃飯，或是在短時間內狼吞虎嚥、 嗑光便當，又加上喜愛喝咖啡、吃甜食？你也有這些不正常的飲食習慣嗎？小心很容易就患有胃潰瘍；然而，吃也痛、不吃也痛，胃潰瘍患者到底該怎麼吃才好？

胃潰瘍推測是受幽門桿菌感染 嚴重恐致胃癌

引起胃潰瘍的主因，過去醫學上認為是胃酸分泌過多所導致，營養師程涵宇表 示，目前專家們則是偏向以幽門桿菌感染為主。

根據統計資料顯示，患有胃潰瘍的患者，半數以上都可在胃裡發現幽門桿菌的感染，若沒有適當治療，情況輕微可能僅是胃部慢性發炎，嚴重的話，會導致腸胃道出血、胃穿孔等併發症，甚至是胃癌的發生。

至於症狀表現，胃潰瘍最直接的不適，就是上腹部的燒灼痛、悶痛，而且通常發生在空腹時，有些人在吃飽後會稍微緩解，但若疼痛持續超過一個星期，就該求助醫師。

急性期、慢性期飲食法不同 持續到無症狀

急性胃潰瘍與慢性胃潰瘍，兩者治療方式不同，飲食守則也各自不相同。

程涵宇說，胃潰瘍急性期飲食因患者劇烈疼痛，合併有胃黏膜發炎充血、浮腫和滲出物的產生，甚至可能有局部糜爛出血的現象，這時候應以禁食為佳，目的是為了減少胃酸的分泌；等到症狀減輕後，以少量多餐的方式攝取米湯或稀飯，一次大約2～3匙即可，絕對不能吃 到有飽足感。

此外，可視情況攝取纖維結構細緻的蔬菜，例如冬瓜、沒有梗的葉菜類，並煮到軟爛，較好消化，必要時可補充營養劑。

至於胃潰瘍慢性期飲食，當急性期症狀緩解後，這時不會再有劇烈的疼痛，胃穿孔或出血的症狀也明顯得到緩解，可能伴隨偶爾的上腹部痛，或者進食時胃會痛，這時候可以攝取的食物就比較多了，但大前提仍然是不能吃到飽，並且要選擇好消化的食物。

●少量多餐攝取稀飯或白飯：視個人情況將一碗稀飯分多餐攝取，但不建議吃難消化的全穀類食物，除非是打成糙米漿、五穀漿等。

●適量攝取蔬菜：蔬菜的挑選仍然以纖維細緻的為主，可加上花椰菜、去皮南瓜、 地瓜等，烹調方式一樣煮到軟爛好消化，帶粗梗的不好消化的葉菜類先避免，例如空心菜、牛蒡等。

●適量攝取水果：可攝取甜度低、好消化的水果，例如香蕉、木瓜、去皮水蜜桃等；同時避免太甜、難消化的水果，例如 西瓜、葡萄、番茄、火龍果、柚子等。

至於這些飲食方式要維持多久？程涵宇說，目前沒有定論，因為每個人的情況各 不相同，但大前提是維持到胃部沒有疼痛感為止，且日常保養一樣要避免任何刺激性飲食，例如忌菸酒、咖啡因、酸辣、甜 食、暴飲暴食等習慣，同時維持每餐6～7分飽為佳。

胃潰瘍年輕化 平日應該這樣吃

程涵宇建議，胃功能較為敏感者， 除了早睡早起外，飲食方面應定時定量，每餐約7～8分飽，避免暴飲暴食，增加胃的負擔、不抽菸、少喝酒、少甜食，因為甜食會引發胃酸分泌，此外，多蔬菜、適量水果，蔬菜應咀嚼爛一些再吞下肚；太甜水果應適量。

最重要的是養成運動習慣，並找到紓壓的方法，尤其人處在緊張壓力的情緒下，特別容易分泌胃酸，應找到紓解壓力的方法。

高纖維食物適量吃 別拒絕酸口的水果

除了遵照日常正確飲食法，胃潰瘍患者對於保養胃部方法，總有一些困惑，怕胃二度受傷，不敢多吃富含纖維的蔬果，導致便秘、痔瘡等症狀上身；或是擔心口感酸酸的水果很傷胃，但其實，若是拒絕攝取，恐怕會因為營養攝取不均而使得身體亮紅燈。

因為高纖維食物會加重消化系統的負擔，為了避免胃腸道受到刺激，建議少量攝取，並要充分咀嚼到爛再吞下；若真的喜歡吃高纖維的食物，可以將食物的體積 縮小後再攝取，比如將燕麥打成燕麥奶、糙米飯打成糙米漿等作法，可避免胃酸分泌過多。

很多人以為，胃功能不好就應拒絕檸檬、奇異果等酸類的食物，其實這樣的觀念並不正確。高纖維食物適量吃，別拒絕酸口的水果。(圖/常春月刊提供)

此外，很多人以為，胃功能不好就應拒絕檸檬、奇異果等酸類的食物，其實這樣的觀念並不正確。

空腹喝檸檬汁雖然會刺激胃，引起胃的不舒服，但若稀釋為檸檬水（建議以檸檬與水的比例為1：10），研究顯示，並不會造成胃潰瘍，也不會影響康復，若不喜歡檸檬水的味道，也可柳丁汁以1：1的比例稀釋，但若合併有胃食道逆流的患者，則柑橘類水果皆不適合。

保護胃 山藥比秋葵適合

黏黏滑滑的秋葵因富含黏液蛋白，這 種黏液蛋白含有豐富的多醣體，對腸胃壁 具有保護的作用，可幫助修復胃黏膜、降低胃酸的產生，適量攝取有助胃潰瘍的緩解，這種果膠類食物除了秋葵外，也很推薦山藥。

不過，要提醒的是，秋葵表面綠綠的皮，因膳食纖維含量較高，一定要煮得軟爛些再進食，山藥則是沒有這方面的顧慮。再者，花椰菜也是不錯的選擇，曾有研究指出，因花椰菜含有一種異硫氰酸鹽的成分，在小鼠體內發現具有穩定對抗幽門桿菌的能力，建議攝取時，應烹調至軟爛較為合適。

空腹喝芥花油不能治療胃潰瘍 喝牛奶易產生脹氣

油脂雖然具有保護胃壁的作用，但也是營養素中消化速率最慢的，所以，空腹喝 芥花油，會讓食物滯留在胃部，反而可能會造成胃食道逆流的危險，加重胃潰瘍的症狀；因此，建議胃潰瘍患者，飲食方面還是以少油為主，任何多餘的油脂都不利於胃部修復。

早期會建議胃潰瘍病患喝牛奶，原因是牛奶中的蛋白質、碳水化合物及油脂，具 有保護胃壁的作用，但後來發現，其鈣質會刺激胃酸的分泌，如此就不利於潰瘍組織的修復，而且因為牛奶屬於容易產氣的食物，使得胃脹氣的可能性增加。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)