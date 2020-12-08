央行昨（7）日下午無預警召開臨時記者會，由總裁楊金龍親自宣布4項「打炒房」新規，並自今（8）日起生效上路。對此，金管會隨即跟進宣布，近期展開的不動產授信專案金檢及一般金檢，檢查焦點及規範均將比照央行新規定標準進行。

央行宣布的4項不動產信用管制新措施，包括公司戶購置首戶房貸最高核貸6成、第二戶以上最高5成，自然人購置第三戶以上房貸最高核貸6成，均無寬限期。購地貸款最高核貸6.5成、保留1成動工款，新增餘屋貸款最高核貸5成等。

而金管會主委黃天牧先前已宣布，近日將針對10家主要銀行啟動不動產授信專案金檢，主要鎖定餘屋貸款、土建融、投資客及豪宅貸款3焦點，強調是「打炒房」而非打房，且除了專案金檢、一般金檢及逾放等控管外，亦不排除會有下一波措施。

在央行宣布管制新標準後，金管會亦隨即發布新聞稿，表示將配合央行修正的相關新規定，將納入將於近日啟動的不動產專案金檢、以及辦理一般金檢的檢查重點，以督導銀行強化不動產授信風險控管，健全銀行業務經營及促進金融穩定。

(時報資訊)