全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY(5227)11月合併營收為1424萬元，年增59.29%，惟比10月的2790萬元減少48.94%。立凱電表示，取代鉛酸車用鋰電池量產出貨、儲能電池開始小量試產，下半年起營運回穩，進入第四季，累計10-11月的營收4214萬元，已達第三季營收4995萬元的84.4%，營收已逐季升溫。

立凱電2020年1-11月合併營收1.29億元，年減64.94%，主要是上半年受到新冠肺炎疫情影響需求及銷售。

立凱電主要市場在歐洲、日、韓地區，其中取代鉛酸車用鋰電池的終端市場以歐洲地區為主，歐洲新車銷售逐漸回溫，車廠也陸續發表新車款，採用立凱電產品的新車款陸續上線量產後，公司可望穩定出貨。惟歐洲疫情進入第二波高峰，部分國家重啟限制措施，新車銷售或將受到影響，後續車市發展仍需密切觀察。

根據ACEA（歐洲汽車製造商協會）公布的數據顯示，歐盟、英國和歐洲自由貿易聯盟（EFTA）在內的地區，9月新車註冊量130萬輛首次出現較去年同期成長之後，10月受疫情影響而滑落，不過10月新車註冊量仍有113萬輛，為今年新車銷售第三高的月份，車市衝擊已不若上半年。

另外，立凱電今年通過日本前三大家用儲能電池企業認證，目前開始小量試產，預期明年將進入量產。今年受疫情干擾，產品量產進度延宕，但下半年疫情影響程度降低，營運已見升溫，在產品陸續量產之後，營收規模可望穩定成長。

(時報資訊)