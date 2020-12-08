受惠美國居家裝修支出增加，螺絲廠世豐(2065)2020年11月合併營收達2.29億元，續締造歷年單月新高，較去年同期的1.13億元成長102.49%。2020年1至11月合併營收為19.99億元，亦繳出歷年同期新高，較去年同期成長21.97%。

世豐表示，受惠美國房市在低房貸利率環境下穩健支撐購屋需求、以及新屋開工數目持續增加，再加上，適逢美國黑色星期五、網路星期一等傳統銷售旺季，帶動美國地區主要客戶在接單、出貨保持強勁需求；世豐仍積極提升旗下橋頭、彌陀及永安廠生產效率，透過數據化管理縮短訂單出貨排程以滿足客戶交期。

目前美國房市、居家裝修保持良好需求，國際知名螺絲品牌、建築工程通路業者皆積極加大拉貨力道，挹注世豐整體營收表現連續四月繳出歷年單月新高之成績。

世豐指出，觀察美國地區居家裝修支出比例增加以滿足舒適生活提升，在疫情後整體生活習慣的改變有機會成為民眾新常態需求，有助於創造世豐良好接單環境。

展望2020年第四季，世豐維持審慎樂觀看法，持續看好於美國傳統銷售旺季下，整體接單表現及出貨動能保持暢旺。隨著終端居家裝修消費居高不下，整體訂單能見度保持5個月之高水準。目前世豐仍積極採取加班、委外生產，以拉升產能稼動率並加速消化客戶訂單需求，同時持續精進自動化生產、數位智能化轉型效益，可望挹注未來獲利結構優化。

(時報資訊)