青山宮遶境貨活動，鞭炮、煙火放整晚，引起附近居民抱怨。（圖／翻攝自臉書《我是萬華人》）

艋舺青山宮遶境在凌晨施放鞭炮煙火，讓許多住在萬華的居民不堪其擾，紛紛打電話投訴噪音擾民，對此，青山宮昨緊急道歉。但一名信徒卻PO出612字的文章，不捨青山王公被大家誤會，「這三天的活動大家只看到祢的吵，卻都忘了祢的好。」引發網友熱議，是不是搞錯重點了！沒人在怪神，大家怪的是人，邏輯死了？

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》分享，青山宮遶境的三天，許多生活艱苦的阿伯、阿嬸能去幫忙賺點所費（台語：零用錢），只不過「祢無形中照顧這些人，沒人會替祢報導」，讓原PO忍不住大嘆：「真的時代變了！」

該名網友表示，信徒們為盛情接待祢，準備「打福食」讓一些遊客、遊民，能在冷冷的天氣中得以溫飽，但這些都沒人看到，也沒人報導。而萬華商家們，因遶境的熱鬧，吸引了許多陣頭遊客，也因此帶動萬華商圈的消費，但「祢的好怎麼都沒被拿出來討論，就只有說祢很吵？」

該網友也說，確實鞭炮和煙火放整晚還有改進的空間，但時代真的變了，用鞭炮接駕所代表的熱情，在台灣分成南北差距了，青山王祭不好的地方，可再努力改進，「但青山王公，愛民愛弟子的心，百年信仰，未曾改變！」

許多網友看完貼文仍不買帳，認為原PO搞錯重點了，「神明沒有叫你們放鞭炮擾民，不信你去擲筊」、「沒人在怪神，是在怪人」、「明明吵的是神，不要牽拖神明了」、「請不要將人的行為推到神靈身上，然後對大眾情感勒索，將深夜打擾到人休息的既定事實合理化」、「笑死亂源是他的信徒不是祂好嗎？邏輯死？」

(中時新聞網)