台北萬華區青山宮4日到6日舉辦年度遶境活動，盛況空前，不過連日來鞭炮狂炸、垃圾堆積、噪音不斷等亂象，也引爆民怨。對此，青山宮主委黃清源出面致歉，並提出3點具體改善方向，未來也會善盡活動管理的責任。

艋舺青山王祭引發爭議，黃清源聲明指出，適逢青山宮建廟165周年，為敬謝青山王爺消除瘟疫的威靈，更感念先民群賢為艋舺地區傳統文化的護傳，青山宮特別興辦靈安尊王聖誕千秋祭典，忠實呈現萬華的故事、遶境的歷史脈絡、傳統文化的傳承，以及諸多義工的辛苦，還有與居民們互信共榮的光景。

為期3天的活動打擾周邊居民，造成大家生活的不便，艋舺青山宮全體委員也向社會大眾致上最深歉意。

為讓保存艋舺青山宮文化歷史與都市生活品質取得平衡，青山宮也提出3點具體改善方向：危險性煙火不可施放、鞭炮燃放減量，福食取代鞭炮、控管煙火及鞭炮施放時間，未來將以此原則與各家紅壇溝通，並善盡活動管理的責任，黃清源也再次表達歉意。

艋舺青山祭引發民怨，青山宮致歉承諾改進。（圖／摘自艋舺青山王臉書）

此外，「艋舺青山王」臉書也表示，「是到了該改變的時候了」，對於活動影響市民朋友感到很抱歉，時空背景環境不同，在信仰與現實融合下，一定要改變，讓留傳百年的艋舺青山王祭典得以傳承。

網友紛紛給予支持，建議暗訪夜巡遶境路線要精簡，晚上10點一定要結束，以免引發民怨，「這個回應非常棒！我以身為萬華人為榮」，另有人說，「可是這幾天似乎對萬華店家的生意有很大的幫助，已經多少年沒看過華西街有滿滿的人潮了」。

不過，也有網友仍不以為然，「青山變垃圾，遶境變擾民」「看到有人說對附近店家生意有幫助我就笑了，店家是人住戶不是人就對了？」

據了解，此次「艋舺青山祭」估計設有紅壇32處，香案8處，37陣頭遶境，參加人數超過10萬人次，但鞭炮狂炸也引發廣大民怨，附近生活嚴重受到影響。活動期間，萬華警方接獲110報案電話達666件、1999市民專線檢舉案36件，更開出959張交通違規罰單，包括違規停車、騎機車未戴安全帽等。

(中時新聞網)