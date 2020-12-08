小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(8日）財經重點。

【1】建商：房市原子彈要爆炸了

央行總裁楊金龍7日無預警出重手打房，建商普遍剉咧等。中華民國商業總會理事長、鄉林建設集團董事長賴正鎰直指：「房市原子彈要爆炸了！」此次出手真的太重了；不少建商表示房市要變盤了，明年買氣一定轉趨觀望；而口袋不夠深、銀彈不夠多的建商，將終結信用擴張。

【2】半導體價漲美光慘跳電 記憶體族群年底大反攻

研調機構指出，利基型記憶體領域中，DDR2、DDR3等小容量顆粒，在韓廠減少供應下，漲勢有望延續，華邦電（2344）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）受惠，股價7日連袂漲停，利多消息激勵記憶體族群股價上攻。

【3】當沖樂 三指標創新高

台股7日上沖下洗，法人單日賣超台股84.48億元，但當沖客奮勇搶進，7日交易戶數狂飆至12.39萬戶，上市當沖買進成交金額及成交量均刷新歷史新高，達1,068億元及289.26萬張，台股成為當沖大戶的天堂。

【4】竹科40周年園慶 張忠謀、曹興誠將同框

竹科管理局公布「竹科40傑出成就貢獻獎」，分別由台積電榮譽董事長張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠，以及聯發科董事長蔡明介等四人獲得，昔日晶圓雙雄且王不見王的張忠謀、曹興誠15日可望同台，屆時將是矚目焦點。

【5】美紓困案 不含1,200美元現金支票

美國跨黨派所提的9,080億美元財政紓困案內容在周一（7日）正式公布。根據一名參與該提案討論的共和黨參議員透露，這項提案預料可獲得總統川普與參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）的力挺。不過他表示，外界關注的1,200美元現金支票直接發放措施將不會涵蓋在內。

(中時新聞網)