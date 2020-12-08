受東北季風及南方雲系影響，今天到周四(8至10日)連3天全台有雨，且北臺灣降雨時間長，沿海風強浪大，氣象局表示，周日至下周二(13至15日)強冷空氣襲台，有可能到達大陸冷氣團強度、預估台北下周一高溫16度、低溫15度，氣象專家吳德榮表示，下周一晚、下周二晨更冷，將創入冬以來最低溫。

氣象局表示，周三(9日)東北季風及南方雲系影響，水氣最多、雨最大，全台都有短暫雨，北台灣雨勢最明顯，基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區有豪雨等級降雨；氣溫方面，各地低溫18至20度，北臺灣高溫僅21、22度，整天濕涼，其他地區高溫24至26度。

氣象局表示，周四至周六(10日至12日)氣溫稍微回升，北台灣濕涼有雨，中南部山區周四、周五仍有局部短暫雨。周日至下周二（13日至15日）另一波較強東北季風影響，全台天氣轉冷，有可能到達大陸冷氣團強度，持續觀察中；降雨方面，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部、大臺北山區降雨最明顯且持續，其他地區多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，周三、四(9、10日)中層水氣持續移入，形成12月不多見、全台有雨的天氣，但仍以迎風面降雨較明顯，背風面雨量少。最新模式模擬顯示，周日另一波東北季風挾冷空氣南下，氣溫急驟下降，下周一晚、周二晨氣溫降至最低，將創入冬以來的最低氣溫，可能達到「大陸冷氣團」強度，北市氣象局氣溫低於14度。

(中時新聞網)