資深藝人黃安近年在大陸發展，多次發表政治立場，常引發正反兩派網友隔空交火，近日他曬出一張趴在桌上的自拍照，並表示「實在累著了」，立刻引起網友熱議，也紛紛留言關切他的身體狀況。

黃安在微博寫下近日行程，他寫道「今早6點就出發，從鄭州飛貴陽，又到遵義了。天無三日晴的貴州，今天照例下著雨，擺好行李，騰出手來，終於有時間發第一條微博」，可見行程滿檔的他幾乎沒時間歇息，而他也強調：「年底活動特别多，全世界恐怕只有咱大陸這麼忙」，不禁感嘆：「應該說『好嘞』，結果是『好累』」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

而附上的一張照片，只見他似乎累癱趴在桌上，不僅神情略顯憔悴，就連頭髮也有些斑白，讓網友紛紛留言關切：「安哥，老人家保重身体，再怎麼忙，健康第一位」、「安哥看上去有點瘦，應該是累的，注意身體，好好休息」、「安哥好辛苦，注意休息」。

黃安長期在大陸發展，每當生病時總會返台使用健保看病，讓長期旅外的國人享有台灣健保資源議題受矚，因此健保署擬定修法，針對制度進行調整，不料此舉讓黃安氣得發文怒轟，還狂酸：「不爽民進黨者，不得爽用健保」。

(中時新聞網)