新冠疫情持續蔓延，消弭疫苗樂觀情緒，周一美股漲跌互見，漲跌幅介在-0.49%~+0.49%之間，其中，道瓊指數守穩 3 萬點大關，費半、那指皆創歷史新高，台積電 ADR上漲 2.56%，亦創歷史新高。

周一台股指數早盤開高後，雖然盤中略見賣壓，但在鴻海集團股、2330台積電等晶圓代工股強勢帶領下，指數終場收漲124.16點，以14,256.60點作收，漲幅為0.88%，目前持續站穩在5日線(14,048點)之上，成交金額則為3336.90億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超84.48億元：外資賣超66.82億元、投信買超4.86億元、自營商賣超22.52億元。

周一大盤量能達3,300億，呈價漲量增格局，仍屬多方結構。指數周一持續守穩在所有均線之上，目前以5日線(14,048點)作為短線支撐。目前KD指標呈黃金交叉，但K、D值皆達80之上，短線偏多但仍須提防獲利了結賣壓。

市場對2021年經濟復甦動能抱持期待，投資人情緒持續樂觀，近日隨11月份營收陸續公告，預期營收成長股可望在本周吸引資金目光，惟須留意到，周一櫃買指數並未收紅，目前類股輪動快速，短線上應避免過度追高，投資組合建議適度分散為宜，後續選股方面，可留意低基期權值、鴻海集團股、台積電概念股、蘋概、顯卡、運動風等。

(時報資訊)