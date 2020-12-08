54歲的拳王強森退出拳壇將近15年，日前復出首場比賽，全身仍保有精實的肌肉線條，其實他從一度胖到171公斤，靠著吃素和運動慢慢瘦身，鏟掉了45公斤。

泰森在15年前退出拳壇後，因為疏於運動，也不曾注意飲食，一度胖到171公斤。後來在妻子的建議下開始吃素，一吃就是10年，前5年還因為想快點瘦身，而採取較為激烈的斷食法。泰森同時也開始上健身房跑跑步機，起初一天跑15分鐘，到現在可以連續跑2小時，體重才慢慢降下來。

不只牛奶，蔬菜也是攝取鈣質的重要來源。（示意圖／Shutterstock）

泰森：吃得像奴隸 吃素讓身心穩定

泰森從14歲開始打業餘拳賽，20歲就成為世界拳擊協會WBC史上最年輕的重量級拳王。

以重量級拳手來說，泰森178公分的身高其實條件並不優，但他早年在拳擊教練達馬托（Cus D#39;amato）的啟蒙下，養成極為嚴謹與規律的訓練與飲食習慣，加上他優秀的基因，造就出無人能及的體能與拳擊技巧。

泰森說:「吃素和規律運動，是一種穩定的力量，我的生活變得更有條有理。」

泰森曾在歐普拉的節目上說，吃素是讓他身心獲得重整的動力來源之一，也因為規律作息的緣故，整個人變得更健康。

不過為了復出拳賽，泰森暫停吃素。他恢復年輕時的高蛋白飲食方式，以達到快速增肌的功效。

泰森每天攝取3千～4千卡的熱量，再搭配大量的有氧運動與重訓。在比賽前半年就開始魔鬼訓練計劃，一天的訓練行程分別是：早晨4點起床先跑5到8公里，接著小睡之後再到健身房徒手訓練，包括深蹲、伏地挺身、舉重等訓練，再來打練習賽。這些訓練以三餐為間隔，不斷重複進行。

在飲食方面，三餐的菜單以碳水化合物、肉蛋奶類為：

早餐：燕麥、牛奶和維他命補充劑。

午餐：米飯、雞胸肉和一大杯新鮮柳橙汁。下午的點心是6根香蕉和高蛋白飲品。

晚餐：牛排、義大利麵和新鮮果汁。

網球天后、球王、F1賽車冠軍都吃素

雖然動物性蛋白質對於增肌有正面功效，不過堅持吃素的運動員仍不在少數。

冠軍賽車手路易斯．漢米爾頓（Lewis Hamilton）4度獲得F1車手世界冠軍，他說吃素讓他的體能維持在前所未友的最佳狀態。

（Venus Williams。圖片來源 / Venus Williams粉絲專頁）

網球天后大威廉絲（Venus Williams）為了治療自身免疫病而改吃蔬食，妹妹賽琳娜（Serena）後來也跟著吃素，姊妹倆都在網壇寫下優異的冠軍紀錄。

球王喬科維奇（Novak Djokovic）也在2015年開始吃素。

《維根飲食》一書提到，蔬食對運動員有以下的好處：

1.改善人體過敏，還能縮短運動後的復原時間，加速運動員返回賽場的時間

2.有助於降低血壓，提高肌肉和腦部含氧量，提高運動員的耐力。

3.像是米飯、麵包、義大利麵、地瓜等蔬食裡含有複合式碳水化合物，可幫助人體產生肝醣，在肝臟和肌肉儲存多餘的能量，以應付長時間的能量所需。

一般認為蛋白質、鈣質和鐵質還是要從葷食裡攝取，但蔬食除了提供蛋白質、鈣質和鐵質，還含有脂肪、碳水化合物、纖維和維生素，可幫助預防疾病與癌症。包括大豆、花豆、扁豆、綠花椰和豌豆，含有豐富的蛋白質；花椰菜、甘藍類和其他綠色葉菜類都有鈣質。至於鐵質，有研究顯示，開始吃蔬食之後，體內攝取的鐵質會比吃奶肉飲食多出一些，這是因為綠色蔬菜和豆類都含鐵的緣故。

唯獨維生素B12，由於僅存在於肉類和乳製品，吃素需要額外補充，否則將影響神經系統。

(中時新聞網)