大後壽壽花曾被網酸長大後歪掉。(圖／翻攝自微博)

曾在電影《藝伎回憶錄》飾演女主角章子怡小時候的童星大後壽壽花，因清秀脫俗美貌和超齡演技爆紅，如今15年過去，她已27歲，而她的外貌也再次受到關注。

7歲就出道的大後壽壽花，受到渡邊謙的認同，推薦她出演《藝伎回憶錄》，當時只有11歲的她，飾演女主角章子怡的小時候，雖然戲分不多，但清純無辜模樣，加上細膩演技，一顰一笑都擄獲影迷的心，讓她因此爆紅，更奪下日本電影影評人大獎的最佳新人獎。

14歲的時候大後壽壽花又憑著日劇《Sexy Voice and Robo》，奪得日劇學院賞最佳女配角獎，年紀輕輕就有出色演技，讓她前途一片看好，雖然之後拍攝的電影或戲劇多已客串為主，但只要她出現就是網友熱議話題。

大後壽壽花2013年在電影《聽說桐島退社了》飾演高中生。(圖／本報系資料照)

大後壽壽花近照曝光仍是清秀美人。(圖／翻攝自大後壽壽花推特)

不過長大後的大後壽壽花，曾被酸長歪了，吐槽她沒有以前清秀可愛，「小時候比較好看，就讓過去留在回憶中吧」、「童星長大好像都...」，不過其實她沒有網友說的如此崩壞，現27歲仍是個美人，只是比過去多了點成熟女人味，素顏時更加清純，讓粉絲也大讚「素顏真的太漂亮了」。

(中時新聞網)