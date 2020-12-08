熱愛美食的食家饕客與吃貨終於可在國內吃到傳說中的「西班牙國寶魚」-大菱鮃（turbot)了。台北米其林餐盤推薦的西班牙餐廳〈隱丹廚〉已正式將這種歐洲珍稀海產引進餐廳入饌，西班牙籍型男主廚丹尼爾（Chef Daniel Negreira）同時也採購了同樣也很珍稀的「仿鰻苗」古拉斯（gulas)，以及在西班牙文中稱為「祕密」（SECRETO）的伊比利豬腹部最柔嫩部位肉入饌。這些菜，因食材取得不易，所以沒被排入正常菜單中而被列入「隱藏版」菜式，只為常客、熟客或識味的客人而做。
丹尼爾說，在很多西班牙老饕眼中，大菱鮃是「全世界最好吃的魚」，所以2年多前他向海鮮進口商爭取，希望能買到大菱？。但因台灣識貨的人不多，會料理這種魚的廚師也少，受市場規模太小，不符合經濟效益，進口商不願引進。如今，因為新冠肺炎疫情影響，歐美許多餐廳無法營業，食材無處可銷且價格鬆動，出口商與進口商變得「一切好談」，〈隱丹廚〉才得以成功引進大菱？讓食客嘗鮮。說起來，可算是疫情所「賜」了。
「大菱鮃」，英文Turbot，讀音的關係，又叫「多寶魚」。羅馬帝國時期，野生的Turbot是皇帝「御用」美食，且在古羅馬時代就贏得「海中稚雞」的美譽。這種魚原產於北大西洋、波羅的海和地中海海域一帶，西班牙當地漁業公司挾得天獨厚海洋條件成功繁殖，使西班牙成為全球養殖Turbot最大地，西班牙靠牠賺進不少外匯，所以牠們又叫「西班牙國寶魚」。
Turbot身体扁平，體形呈菱形，樣貌像比目魚，所以又有人稱牠們為「歐洲比目魚」。這種魚的皮下和鰭邊含有豐富的膠質，入口會黏嘴，魚肉肉質潔白滑嫩，所以是歐洲高檔餐廳的衿貴食材，法國的與英國國宴上，這種魚都曾上桌。
烤，是歐洲高級餐廳最常用來料理Turbot的烹調方式，一種是整尾直火炭烤，另一種則是用白酒、辛香料與醬汁調味後，放在大烤盤中進烤箱爐烤。丹尼爾作法是採巴斯克料理風格，先將魚炭烤後放到烤西班牙海鮮飯的平底鍋中，然後到入用橄欖油、白酒、大蒜、乾辣椒和蛤蜊炒製的醬料，魚肉上再舖著蛤蜊，再送進烤箱爐烤。烤好後，丹尼爾會先show菜，然後再將魚分切後以小盤出菜，盤底襯藉吸飽醬汁的馬鈴薯，最後再淋上魚高湯作竹醬汁。
西班牙料理中還有一種頂級食材也讓食饕念茲在茲，就是稱為「安格拉斯」（angulas）的西班牙小鰻魚。這其實是鰻苗，因為價錢昂貴，加上產量日漸稀少，除了「富貴逼人」的闊佬，一般人根本吃不起用這種食材入饌作的菜餚。腦筋動得快的海鮮食品加工廠於是用鱈魚其牠魚的魚肉作成魚漿，再塑形製成鰻苗的樣子。這種「偽鰻苗」或「類鰻苗」的名字叫「Gulas」（譯為古拉斯），〈隱丹廚〉這一季也將古拉斯引進了餐廳並入饌。
Gulas的模樣跟像「加長版的吻仔魚」，加工廠實在厲害，不知道用什麼方法和原料讓牠們白色的身體「長」了黑色眼睛，因為是魚漿製作，所以味道其實和「魚麵」有點類似，但體積比魚麵小得多，細小彎曲的身形像蠕動的小蟲，又有點像剪成一段段的義大利天使細麵。
丹尼爾是以巴斯克傳統風味來烹調Gulas。他在橄欖油中加了乾辣椒和大蒜片，放在陶製器皿中加熱，俟油沸騰冒泡後加入Gulas後就離火上桌。品嘗時可以直接直用Gulas，也可以將Gulas搭配麵包當Tapas享用。值得一提的是，那麵包吸附了蒜味橄欖油後也非常好吃。
〈隱丹廚〉這一季的隱藏版菜式，作法和口味都非常傳統道地，食材也都是從西班牙進口。例如西班牙伊比利豬的豬腹部有一部位叫「SECRETO」，西班牙文中這字是「秘密」，
〈伊比利豬的祕密〉就是用伊比利豬最肥嫩部位炭烤的豬排，丹尼爾並用三星蔥的蔥白製白醬，用雲林黑蒜作的黑醬，為此豬排提味。
曼徹格起司（Manchego Cheese）是西班牙最有名的羊奶起司，這種起司會隨著熟成時間不同而有不同的風味，丹尼爾將熟成3、6、9與12個月的曼徹格起司合組在一盤，搭配堅果和蜂蜜讓客人餐後搭酒享用，也是一「非常西班牙」的安排。
(工商 )
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